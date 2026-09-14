В Кыргызстане налоговые поступления за четыре года выросли почти втрое

Объем налогов и платежей, администрируемых Государственной налоговой службой, вырос со 106 млрд сомов в 2021 году до 308 млрд сомов в 2025 году. Об этом сообщил председатель Кабинета министров - руководитель Администрации президента Адылбек Касымалиев на 18-м заседании Межведомственной комиссии по вопросам противодействия финансированию преступной деятельности и легализации преступных доходов. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

За этот же период объем поступлений таможенных платежей увеличился с 47 млрд до 157 млрд сомов.

По словам Касымалиева, особое внимание в стране уделяется сокращению теневой экономики и повышению прозрачности экономической деятельности. Для этого принимаются меры по цифровизации государственного управления, налогового и таможенного администрирования.

Он также отметил, что в 2025 году реальный рост ВВП Кыргызстана составил 11,1%, а его объем достиг около 2 трлн сомов.

На заседании Касымалиев заявил, что укрепление государственного управления и противодействие коррупции остаются одними из приоритетных направлений государственной политики.

Глава Кабинета министров также рассказал о подготовке Кыргызстана к третьему раунду взаимной оценки национальной системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

"Мы открыты к объективной и всесторонней оценке национальной системы и рассчитываем на рекомендации, которые помогут повысить ее эффективность", - сказал Касымалиев.

Как отмечалось на заседании, после второго раунда взаимной оценки в Кыргызстане было обновлено уголовное законодательство и сформирована правовая база для регулирования оборота виртуальных активов.

В рамках подготовки Государственной стратегии по противодействию финансированию преступной деятельности и легализации преступных доходов на 2026-2030 годы учитываются новые вызовы и изменения, связанные с развитием цифровых технологий.

В ходе заседания также представили программу выездной миссии команды оценщиков Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма в Кыргызстан и рассмотрели готовность страны к третьему раунду взаимной оценки.

Участники обсудили разработку Национальной стратегии в этой сфере, управление рисками, предоставление информации о бенефициарных владельцах и ликвидацию бездействующих юридических лиц.

В заседании приняли участие эксперты ЕАГ, члены Межведомственной комиссии и представители государственных органов.