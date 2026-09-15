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В ЕАЭС смягчили фитосанитарные правила для ввоза томатов и перцев

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Евразийский экономический союз (ЕАЭС) смягчает фитосанитарные требования к импорту и перемещению некоторых видов овощной продукции. Из реестра карантинных объектов для свежих и охлажденных плодов томатов, перца и баклажанов исключено требование об отсутствии вируса мозаики пепино (Pepino mosaic virus, PepMV).

Нововведение призвано упростить торговлю овощами между странами-участницами союза и оптимизировать логистику. Отмена контроля PepMV для товарных плодов позволит существенно снизить административную и финансовую нагрузку на предпринимателей, устранив необходимость прохождения дорогостоящих и долгих лабораторных исследований перед отправкой партий.

При этом в отношении посевного и посадочного материала меры безопасности остаются строгими: требования к отсутствию вируса PepMV в семенах и рассаде сохраняются в полном объеме, чтобы предотвратить занос инфекции на сельскохозяйственные угодья и в тепличные хозяйства.

Изменения официального решения вступят в силу по истечении 30 календарных дней со дня его официального опубликования.


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URL: https://www.vb.kg/461544
Теги:
ЕАЭС, Кыргызстан
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