В ЕАЭС отменили фитосанитарные сертификаты на деревянную упаковку и крепёж

Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) принял решение упростить фитосанитарный контроль для деревянных упаковочных и крепёжных материалов при их перемещении через границу и внутри ЕАЭС.

Согласно новым правилам, предпринимателям больше не потребуется оформлять фитосанитарный сертификат на деревянную тару и крепёж при условии, что на них нанесена специальная маркировка, подтверждающая прохождение обработки по международным стандартам. Ранее на подобные грузы требовалось получать дополнительный бумажный сертификат даже при наличии международной метки.

Нововведение позволит бизнесу существенно сократить время прохождения контроля, уменьшить объем документооборота и упростить логистику между странами союза. При этом уровень фитосанитарной безопасности останется прежним: международная маркировка гарантирует, что древесина прошла всю необходимую обеззараживающую обработку.

Принятые меры стали очередным шагом ЕЭК по снижению избыточных административных барьеров и стимулированию взаимной торговли в рамках объединения.