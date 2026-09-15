Погода
$ 87.45 - 87.80
€ 100.95 - 101.95

В ЕАЭС отменили фитосанитарные сертификаты на деревянную упаковку и крепёж

361  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) принял решение упростить фитосанитарный контроль для деревянных упаковочных и крепёжных материалов при их перемещении через границу и внутри ЕАЭС.

Согласно новым правилам, предпринимателям больше не потребуется оформлять фитосанитарный сертификат на деревянную тару и крепёж при условии, что на них нанесена специальная маркировка, подтверждающая прохождение обработки по международным стандартам. Ранее на подобные грузы требовалось получать дополнительный бумажный сертификат даже при наличии международной метки.

Нововведение позволит бизнесу существенно сократить время прохождения контроля, уменьшить объем документооборота и упростить логистику между странами союза. При этом уровень фитосанитарной безопасности останется прежним: международная маркировка гарантирует, что древесина прошла всю необходимую обеззараживающую обработку.

Принятые меры стали очередным шагом ЕЭК по снижению избыточных административных барьеров и стимулированию взаимной торговли в рамках объединения.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/461545
Теги:
ЕАЭС, фитосанитарный контроль
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  