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Хэмилтон рассказал о причинах схода на Гран-при Испании

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- Самуэль Деди Ирие
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Пилот "Феррари" Льюис Хэмилтон досрочно завершил Гран-при Испании из-за серьёзных проблем с тормозной системой болида.

Британец стартовал с четвёртой позиции, однако уже на шестом круге начал терять места и сообщил команде, что практически не может остановить машину.

"У меня нет тормозов, ребята. Я едва могу остановить болид", - сказал Хэмилтон по командному радио.

По словам семикратного чемпиона мира, при торможении педаль неожиданно провалилась, из-за чего машина не смогла замедлиться должным образом. Хэмилтон вошёл в поворот на слишком высокой скорости и слегка задел ограждение.

Некоторое время тормоза снова работали нормально, но спустя несколько поворотов проблема повторилась. Команда попросила гонщика вернуться в боксы и не останавливать машину на трассе, после чего он сошёл с дистанции.

Хэмилтон признался, что не знает причину неисправности. В "Феррари" предстоит провести техническое расследование.


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URL: https://www.vb.kg/461547
Теги:
гонки, Испания
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