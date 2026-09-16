Хэмилтон рассказал о причинах схода на Гран-при Испании

Пилот "Феррари" Льюис Хэмилтон досрочно завершил Гран-при Испании из-за серьёзных проблем с тормозной системой болида.

Британец стартовал с четвёртой позиции, однако уже на шестом круге начал терять места и сообщил команде, что практически не может остановить машину.

"У меня нет тормозов, ребята. Я едва могу остановить болид", - сказал Хэмилтон по командному радио.

По словам семикратного чемпиона мира, при торможении педаль неожиданно провалилась, из-за чего машина не смогла замедлиться должным образом. Хэмилтон вошёл в поворот на слишком высокой скорости и слегка задел ограждение.

Некоторое время тормоза снова работали нормально, но спустя несколько поворотов проблема повторилась. Команда попросила гонщика вернуться в боксы и не останавливать машину на трассе, после чего он сошёл с дистанции.

Хэмилтон признался, что не знает причину неисправности. В "Феррари" предстоит провести техническое расследование.