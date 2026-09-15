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Генпрокуратура выявила схему незаконного пропуска большегрузов

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Генеральная прокуратура Кыргызстана выявила коррупционную схему, связанную с пропуском большегрузных транспортных средств с превышением установленных весогабаритных норм.

По данным ведомства, отдельные руководители и ответственные сотрудники Департамента наземного и водного транспорта систематически получали от 2 тыс. до 20 тыс. сомов за беспрепятственный проезд большегрузных транспортных средств.

При этом выявленные нарушения не фиксировались, а предусмотренные законом меры по привлечению виновных лиц к ответственности не принимались.

По предварительным данным, должностные лица обеспечивали беспрепятственный проезд транспорта за денежное вознаграждение.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 337 "Злоупотребление должностным положением" УК КР.

В настоящее время проводятся следственные действия.


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URL: https://www.vb.kg/461552
Теги:
Генеральная прокуратура, Кыргызстан, автомобили
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