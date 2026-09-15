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В Бишкеке четыре дня будут проходить Дни казахской медицины

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- Назгуль Абдыразакова
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С 15 по 18 сентября в Бишкеке пройдут Дни казахской медицины с участием специалистов ведущих медицинских организаций и вузов Казахстана. В программе предусмотрены консультации пациентов, совместные операции, мастер-классы, лекции и научно-практические конференции. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава КР.

Мероприятия пройдут на площадках Национального центра кардиологии и терапии имени академика М. Миррахимова, Национального центра охраны материнства и детства, Клинической больницы скорой медицинской помощи, Национального центра онкологии и гематологии, КГМА имени И.К. Ахунбаева и других медицинских учреждений.

Программа охватит кардиологию и кардиохирургию, онкологию, педиатрию, детскую хирургию и ортопедию, нейрохирургию, акушерство и гинекологию, медицинскую генетику, реабилитацию, лабораторную диагностику и цифровизацию здравоохранения.

Отдельное внимание уделят практическому обмену опытом. Запланированы показательные операции и мастер-классы по современным методам лечения, в том числе сложным кардиохирургическим и интервенционным вмешательствам.

Кроме того, с 15 по 17 сентября в Кыргызстане будут работать две мобильные медицинские клиники с участием узких специалистов из Казахстана. Медицинскую помощь организуют в ГСВ села Васильевка Аламудунского района и ГСВ села Хунчи Ысык-Атинского района.

В рамках отдельного блока специалисты двух стран обсудят телемедицину, цифровизацию здравоохранения, управление кадровыми ресурсами и современные подходы к подготовке медицинских специалистов. Также планируется рассмотреть возможности реализации совместных образовательных программ и обмена экспертами.

Дни казахской медицины направлены на обмен клиническим опытом и развитие профессионального сотрудничества между специалистами Кыргызстана и Казахстана.


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URL: https://www.vb.kg/461553
Теги:
Казахстан, сотрудничество, Кыргызстан, здоровье, медицина, врачи, Минздрав
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