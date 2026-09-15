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Кыргызстан и АБР обсудили финансирование новых проектов

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- Назгуль Абдыразакова
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Азиатский банк развития готов совместно с Кыргызстаном искать возможности финансирования проектов в сфере водоснабжения и сельского хозяйства. Об этом представители банка заявили на встрече с руководством Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

По данным ведомства, рабочая встреча состоялась в рамках консультационной миссии АБР. Стороны обсудили дальнейшее сотрудничество в сферах сельского хозяйства, продовольствия, водных ресурсов и развития сельских территорий.

"Водоснабжение и сельское хозяйство - основные направления, в которых АБР работает в Кыргызской Республике. Мы готовы совместно искать возможности финансирования необходимых проектов", - отметил директор АБР в Кыргызской Республике Чжэн Ву.

Представители банка также заявили о готовности оказывать поддержку в диверсификации экономики страны, модернизации сельского хозяйства и развитии частного сектора.

Директор сектора АБР Цзянфэн Чжан отметил, что для банка важно учитывать позицию министерства и приоритетные для страны направления.

"Для нас важно услышать позицию Министерства и приоритетные для страны направления. Уверен, что наши подходы к развитию сельского хозяйства, продовольственной системы и водных ресурсов совпадают", - сказал он.

Первый заместитель министра Илич Марсбек уулу отметил важность системной работы по развитию водных ресурсов и сельского хозяйства, а также привлечения частных инвестиций и новых источников финансирования.

Заместитель министра Мирбек Дуйшеев, в свою очередь, отметил необходимость дополнительного финансирования строительства БСР БДР и обеспечения сельских населённых пунктов чистой питьевой водой.

По итогам встречи стороны выразили готовность продолжить сотрудничество по разработке и реализации новых проектов, имеющих важное значение для Кыргызстана.


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URL: https://www.vb.kg/461554
Теги:
АБР, Минсельхоз, сотрудничество, Кыргызстан
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