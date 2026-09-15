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Садыр Жапаров поздравил кыргызстанцев с Днем знаний

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Президент Садыр Жапаров поздравил кыргызстанцев с Днем знаний и заявил, что одной из главных задач государства остается формирование образованного и конкурентоспособного поколения. В своем обращении он также рассказал о трансформации системы образования в рамках программы "Алтын Казык".

"Уважаемые работники сферы образования!

Дорогие школьники и студенты!

Уважаемые соотечественники!

От всей души поздравляю вас с Днем знаний – праздником науки и образования!

Величие каждого народа и мощь государства измеряются не оружием или материальным богатством, а в первую очередь – уровнем образования, науки и интеллектуальным потенциалом. В современную эпоху глобализации нашими главными ориентирами должны стать глубокие знания и передовая наука.

Воспитание патриотичного, конкурентоспособного и сильного поколения, идущего в ногу со временем, – это путь к укреплению подлинной независимости нашей страны.

Наш народ издревле придавал особое значение не только физической силе, но прежде всего разуму и знаниям, выражая эту мудрость в известной поговорке: "Человек с сильными руками поборет одного, человек с сильными знаниями – тысячу". В эпоху глобализации и высоких технологий прозорливость наших предков приобретает особое значение. В нынешнее время глубоких знаний, креативного мышления и высокой цифровой культуры именно воспитание современного, образованного и всесторонне развитого поколения является, безусловно, важнейшей гарантией построения крепкого и конкурентоспособного государства.

Мы приступили к активной реализации нашей главной стратегической инициативы по трансформации системы образования – государственной программы "Алтын Казык", направленной на приведение отечественного образования в соответствие с передовыми мировыми стандартами. В рамках данной программы обновляются школьные учебные программы, особое внимание уделяется STEM-дисциплинам, искусственному интеллекту, изучению иностранных языков и развитию функциональной грамотности. Эти шаги создают условия для раннего выявления способностей и талантов детей, их правильной профессиональной ориентации и воспитания нового поколения граждан Кыргызстана, способного достойно конкурировать на глобальном уровне.

Стратегическая миссия современного образования заключается не только в передаче молодежи актуальных знаний, но и в формировании у подрастающего поколения национальной идентичности, уважения к священным заповедями предков и глубокого чувства патриотизма. Образованное, преданное Родине и обладающее высокой гражданской честью поколение – это самый надежный оплот нашей суверенной государственности!

Стремление учителей к качественному образованию, а школьников и студентов к получению глубоких знаний определяет будущее нашей страны. В обеспечении светлого будущего Отечества важную роль играют также усилия родителей.

Желаю, чтобы молодое поколение выросло образованным, всесторонне развитым, бережно хранящим и высоко ценящим национальные духовно-нравственные ценности, а также способным достойно конкурировать на мировом уровне.

Уважаемые учителя!

За каждым значимым шагом государства, за каждой стратегической победой стоит Учитель – главная движущая сила системы образования. Мы прекрасно понимаем это. Именно поэтому повышение престижа учительской профессии является одним из приоритетных направлений государственной политики, которое мы последовательно реализуем на практике. Повышение в апреле текущего года заработной платы учителей на 100 процентов стало не только важным шагом в улучшении условий жизни наших педагогов, но и значимой мерой по повышению их социального статуса в обществе. Государство высоко ценит ваш нелегкий и созидательный труд и впредь продолжит оказывать вам всестороннюю поддержку.

Желаю всем вам крепкого здоровья, семейного благополучия и больших успехов в вашей созидательной деятельности во имя светлого будущего нашего независимого Кыргызстана!

Поздравляю вас с Днем знаний!", - говорится в поздравлении президента.


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Теги:
образование, праздник, президент, школа, Кыргызстан, поздравление, учителя, Садыр Жапаров
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