В Кыргызстане шесть классов перешли на 12-летнюю систему обучения

Сегодня, 15 сентября, школы Кыргызстана открыли двери для 1,5 млн учащихся. Около 147 тыс. детей впервые пошли в школу. Об этом сообщили в Министерстве просвещения.

В новом учебном году в общеобразовательных организациях страны работают около 97 тыс. учителей.

В рамках второго этапа поэтапного перехода на 12-летнее образование по новой системе начали учиться учащиеся 1, 2, 3, 5, 7 и 8-х классов. Ученики 4, 9, 10 и 11-х классов продолжат обучение по 11-летней системе.

Всего в Кыргызстане работают 2 374 школы, из них 2 132 государственные и 242 частные.

Кроме того, в стране действуют 94 профессиональных лицея. На новый учебный год через электронную систему в них зачислены 17 307 учащихся.

В министерстве также напомнили, что 11 сентября в Таласской области при участии президента Садыра Жапарова в онлайн-формате по всей стране были введены в эксплуатацию 100 социальных объектов. Среди них 34 школы и 28 детских садов.

До конца 2026 года планируется ввести в эксплуатацию еще 58 объектов образования. Из них 56 являются объектами нового строительства: 49 школ и семь детских садов. Еще две школы планируется открыть после капитального ремонта.

В Министерстве просвещения поздравили учителей, учащихся и родителей с началом нового учебного года и пожелали им успехов.