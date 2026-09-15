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Садыр Жапаров совершит официальный визит в Корею

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- Назгуль Абдыразакова
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Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров по приглашению президента Республики Корея Ли Чжэ Мёна с 15 по 18 сентября совершит официальный визит в Республику Корея. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В рамках поездки Садыр Жапаров примет участие в первом саммите "Центральная Азия - Республика Корея", по итогам которого планируется принятие Сеульской декларации.

Глава государства также проведет двусторонние переговоры с высшим руководством страны. Планируется подписание пакета документов в экономической, инвестиционной, таможенной и других сферах.


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URL: https://www.vb.kg/461558
Теги:
визит, Южная Корея, Кыргызстан, Садыр Жапаров
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