Садыр Жапаров совершит официальный визит в Корею

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров по приглашению президента Республики Корея Ли Чжэ Мёна с 15 по 18 сентября совершит официальный визит в Республику Корея. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В рамках поездки Садыр Жапаров примет участие в первом саммите "Центральная Азия - Республика Корея", по итогам которого планируется принятие Сеульской декларации.

Глава государства также проведет двусторонние переговоры с высшим руководством страны. Планируется подписание пакета документов в экономической, инвестиционной, таможенной и других сферах.