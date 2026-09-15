В Таласской области получили один из самых высоких урожаев пшеницы

В Манасском районе Таласской области урожайность пшеницы достигла 100 центнеров, или 10 тонн, с гектара. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза.

По данным ведомства, это один из самых высоких показателей урожайности пшеницы в стране в 2026 году. В среднем по Кыргызстану с одного гектара собирают 50–55 центнеров.

В Минсельхозе высокую урожайность связывают с применением современных агротехнологий, использованием качественных семян и своевременным проведением агротехнических мероприятий.

В ведомстве отметили, что применение современных технологий и качественного семенного материала способствует повышению урожайности и увеличению производства зерновых культур.