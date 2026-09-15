Единые номера поддержки О! и O!Bank – 9999 и 0700 000 999

Получить помощь по вопросам мобильной связи, интернета и банковских услуг можно через единую круглосуточную службу поддержки О! и O!Bank. При этом совсем не обязательно звонить и ждать ответа оператора на линии.

Быстрее и удобнее написать в чат – специалисты поддержки доступны в WhatsApp и Telegram по номеру 0700 000 999. Можно отправить вопрос в удобное время и продолжить заниматься своими делами, не оставаясь на линии в ожидании ответа.

Для телефонных обращений по-прежнему работает короткий номер 9999 – звонок бесплатный с любого мобильного оператора в Кыргызстане.

При этом звонить или писать в службу поддержки нужно не всегда. Ответы на многие вопросы по тарифам и услугам можно самостоятельно найти в приложении "Мой О!". В разделе "Моя связь" можно проверить свой баланс, тариф, подключенные услуги, дату окончания тарифа и остаток мегабайтов, а также самостоятельно подключить нужные тарифы, услуги и пополнить баланс. В разделе O!Bank – информацию о счёте, кредитах и депозитах.

ООО "НУР Телеком". Лиц. ГАС КР: №16-0062-КР, №16-0063-КР от 06.12.2016 г.

ОсОО "Грин Телеком Сервис". Лиц. НБКР №2021030817, №3022030817 от 03.08.2017 г.

ОАО "О!Банк". Лиц. НБКР №044 от 17.09.2024 г.