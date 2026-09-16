В России участились случаи нападения медведей на людей

В России летом и в начале сентября зафиксирована аномальная активность бурых медведей, в результате которой погибли 11 человек, множество людей получили ранения, сотни хищников были ликвидированы, а заповедники закрыты для туристов. Об этом сообщает euronews.com.

География конфликта медведей и человека охватывает почти половину страны. Они не первый месяц терроризируют все 11 регионов Дальнего Востока, 9 регионов Сибири, 8 - в Поволжье, 5 - на Урале, а также дошли до Северо-Западного федерального округа (включая Ленинградскую, Новгородскую и Архангельскую области).

Итоги лета и начала осени - 11 погибших, десятки пострадавших, сотни отстреленных хищников и постоянная повышенная готовность экстренных служб. В Восточной Сибири сообщения о нападениях медведей появляются регулярно: к примеру, 15 сентября в Бурятии пенсионер, гулявший у реки, чудом спасся от разъярённого хищника, взобравшись на дерево. Спуститься вниз мужчина смог только после того, как медведь был ликвидирован специалистами Бурприроднадзора.

Этот случай - лишь часть масштабного бедствия. Как сообщили в ведомстве, только за последние сутки от жителей республики поступило 24 обращения о появлении хищников в жилых зонах и школах. Всего за день госохотинспекторы ликвидировали 9 медведей в разных районах Бурятии, а общее число вынужденно отстрелянных особей в регионе за сезон достигло 158.

Просто не ходить на улицу?

В Красноярском крае за два дня - 9 и 10 сентября - экстренным службам пришлось ликвидировать 80 хищников, которые ломились в школы и частные дома. Из-за нашествия животных в Сибири и на Алтае досрочно закрываются ключевые туркомплексы, а национальные парки сворачивают экотропы. Процесс был запущен после гибели на Алтае 29-летней туристки, которую медведь похитил из палатки на территории турбазы. Помощь прибыла слишком поздно.

О высоких рисках ежедневного соседства с медведями говорят местные жители. "Медведи у нас периодически бывали. Но чтобы вот так, внаглую и в таком количестве - впервые, - рассказала в интервью Радио Свобода Наталья из посёлка Подтёсово Красноярского края. - Люди боятся выходить из домов. Я даже днем, собираясь дойти до ближайшего магазина, сначала заглядываю в местные чаты, проверяю, не видели ли поблизости медведя. Две добрые, открытые женщины из нашего села погибли в родном лесу".

Наталья жалуется, что после трагедии власти ничего не предприняли: "Даже детей на дистанционное обучение не перевели. При этом у нас по-прежнему нет уличного освещения, а администрация только ежедневно просит жителей по возможности не ходить в лес и не находиться на улице. Но как это осуществить в реальной жизни?"

Идеальные условия для атаки

Биологи и специалисты по дикой природе единодушны: в этом году сработал эффект "идеального шторма", где природные аномалии наложились на системные проблемы управления лесных ресурсов.

Эксперты Института проблем экологии и эволюции РАН обращают внимание на рекордный неурожай в тайге, где полностью отсутствуют ягоды, грибы и кедровая шишка. Медведи же с лета находятся в состоянии гиперфагии - это период предзимней нажировки, когда им биологически необходимо набрать вес для спячки. Инстинкт выживания гонит их туда, где пахнет едой, то есть к человеку.

И это - на фоне демографического взрыва среди хищников: российская популяция бурого медведя сегодня избыточна и превышает 308 тысяч особей. Биолог Максим Ададуров поясняет в СМИ, что в последние десятилетия охота на медведя перестала быть популярной и экономически выгодной, из-за чего квоты на добычу не выбираются. Сильные взрослые самцы вытесняют молодняк и слабых особей с дефицитных кормовых территорий, буквально выталкивая их к границам посёлков.

А зоолог, эксперт по крупным хищникам Сибири Роман Алёхин считает, что медведи стремительно теряют страх перед людьми из-за обилия нелегальных свалок и открытых мусорных контейнеров возле деревень и туристических баз. Попробовав человеческую еду раз, медведь превращается в синантропа: животное больше не вернётся в дикую тайгу и будет жёстко охранять свой новый источник пищи, нападая на любого, кто окажется рядом.

Отстрел - не панацея?

На фоне растущей агрессии медведей по отношению к человеку в пострадавших регионах охотинспекторы и специальные группы полиции переведены на круглосуточный режим работы. С начала сезона в целях безопасности в России ликвидировано более 530 агрессивных медведей. Чтобы мотивировать охотников, региональные власти вводят денежные выплаты за отстрел проблемных особей.

Тем временем режимы повышенной готовности введены в Петропавловске-Камчатском, пяти округах Кузбасса и ряде районов Алтая. Там организовано вооружённое патрулирование улиц, а в деревнях Хоринского района Бурятии, где школы прилегают к лесу, администрация экстренно закрывает учебные заведения. Дети будут учиться онлайн, чтобы исключить встречи с хищниками лицом к лицу.