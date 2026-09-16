Шотландия, Уэльс и Ирландия объединились против Лондона

Руководители национальных партий и правительств Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии подписали в Кардиффе пакт о взаимопонимании, провозглашающий право их регионов на суверенитет и самостоятельное определение политического будущего. В встрече приняли участие глава правительства Шотландии Джон Суинни (SNP), лидер партии Plaid Cymru в Уэльсе Ран ап Иорверт, а также руководство Sinn Féin - первый министр Северной Ирландии Мишель О"Нил и лидер партии Мэри Лу Макдональд.

Участники соглашения подчеркнули, что эпоха централизованного управления из Лондона подходит к концу, и призвали центральные власти Великобритании начать подготовку к неизбежным конституционным реформам. В тексте документа отмечается, что правительство в Вестминстере не должно блокировать демократические процессы и право народов самостоятельно решать свою судьбу.

При этом регионы преследуют разные стратегические цели. Северная Ирландия рассчитывает на проведение референдума о воссоединении острова до 2030 года. Шотландия добивается повторного голосования о независимости до 2031 года, причем первый министр Джон Суинни заявил, что социологические данные подтверждают готовность населения поддержать выход из состава Великобритании. Уэльс сфокусирован на расширении местных полномочий, передаче контроля над региональными ресурсами и финансовой автономии.

Помимо политических вопросов, подписанный меморандум предусматривает развитие совместных проектов в сфере возобновляемой энергетики, укрепление экономических связей и общий курс на возвращение в Европейский союз. В Даунинг-стрит сдержанно прокомментировали инициативу, заявив, что приоритетом британского правительства остается решение экономических проблем, а не участие в конституционных спорах.