Президент "Группы Альянс" Муса Бажаев награжден орденом "Манас" III степени

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал указ о награждении государственными наградами за значительный вклад в развитие социально-экономического, интеллектуального и культурного потенциала Кыргызской Республики, большие достижения в профессиональной деятельности, а также в связи с Днем независимости страны.

В числе награжденных - президент АО "Группа Альянс" Муса Юсупович Бажаев, удостоенный одной из высоких государственных наград Кыргызской Республики - ордена "Манас" III степени.

Для коллектива "Альянс Алтын" это событие имеет особое значение. На протяжении многих лет компания последовательно участвует в экономическом и социальном развитии Кыргызстана, в первую очередь Таласской области, где реализуется проект по освоению золоторудного месторождения Джеруй.

Масштаб этой работы отражают конкретные показатели. С 2015 года по август 2026 года объем налоговых выплат "Альянс Алтын" превысил 57,6 млрд сомов. Только за январь–август 2026 года компания перечислила в бюджет более 17,6 млрд сомов.

Отдельное направление работы компании - поддержка развития территорий присутствия. С апреля 2021 года отчисления в размере 2% от выручки на развитие и содержание инфраструктуры местного значения превысили 3,4 млрд сомов. Из этой суммы более 1,7 млрд сомов направлено в Фонд развития Таласской области, свыше 1,02 млрд сомов - в Фонд развития Таласского района и более 682,7 млн сомов - в Фонд развития сельской управы Шумкар-Уя.

Важной частью вклада компании остается создание устойчивой занятости в регионе. По состоянию на август 2026 года в Таласском золоторудном комбинате "Джеруй" работают 969 человек. 680 сотрудников, или 70% коллектива, являются жителями Таласской области. В их числе 289 жителей сельской управы Шумкар-Уя.

Налоговые поступления, развитие местной инфраструктуры, рабочие места и социальные проекты формируют долгосрочный вклад "Альянс Алтын" в развитие региона. Одновременно компания продолжает совершенствовать производство, уделяя внимание вопросам промышленной и экологической безопасности, охраны окружающей среды и ответственного взаимодействия с местными сообществами.

Коллектив "Альянс Алтын" поздравляет Мусу Юсуповича Бажаева с награждением орденом "Манас" III степени. Желаем дальнейших успехов, новых достижений и плодотворной работы на благо Кыргызской Республики.