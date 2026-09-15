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Казахстан планирует расширить экономическое сотрудничество с Южной Кореей

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Казахстан стремится расширить экономическое сотрудничество с Южной Кореей за пределы автомобильной промышленности - в сферу искусственного интеллекта (ИИ), критически важных минералов и других передовых отраслей. Об этом в интервью агентству Yonhap сообщил министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди.

Заявление главы МИД прозвучало в преддверии визита Президента Касым-Жомарта Токаева в Южную Корею для участия в первом саммите "Южная Корея - Центральная Азия".

Первый многосторонний саммит пройдет в Сеуле с участием лидеров Казахстана, Узбекистана, Туркменистана, Таджикистана и Кыргызстана. Главными темами переговоров станут сотрудничество в области добычи критически важных минералов, энергетика и диверсификация цепочек поставок.

"Предстоящий государственный визит имеет особое значение, поскольку отношения между Казахстаном и Кореей уже опираются на прочный экономический и инвестиционный фундамент, и сейчас у нас есть возможность вывести наше сотрудничество на более высокий уровень", - отметил Тлеуберди.

Он подчеркнул, что Корея и Центральная Азия обладают взаимно дополняющими экономическими преимуществами: Сеул располагает передовыми технологиями, промышленным опытом и капиталом, тогда как Центральная Азия обладает значительными природными ресурсами, энергетическим потенциалом, растущими рынками и важным географическим положением.

В 2025 году двусторонний товарооборот достиг 3,17 млрд долларов США. В Казахстане работают сотни южнокорейских компаний, включая Hyundai Motor Co., Kia Corp., Samsung Electronics Co. и Doosan.

Корейские инвестиции уже воплотились в строительство заводов, создание рабочих мест, местное производство и трансфер технологий. Ярким примером выступает автопром: Hyundai управляет автосборочным заводом в Алматы, а Kia запустила крупную производственную площадку в Костанае. Казахстан рассматривает этот опыт как успешную модель для более широкой промышленной кооперации.

"В настоящее время наши страны работают над 46 проектами промышленного сотрудничества общей стоимостью около 4 миллиардов долларов, охватывающими автопром, машиностроение, металлургию, электронику и другие секторы. Это та модель, которую мы хотели бы масштабировать: корейские технологии и инвестиции в сочетании с местным производством, поставщиками и квалифицированными кадрами", - добавил министр.

Перспективными направлениями для новых совместных проектов Тлеуберди назвал ИИ и инфраструктуру данных. По его словам, расширение вычислительных мощностей и центров обработки данных в Казахстане открывает возможности для корейских компаний в сфере ЦОД, систем охлаждения и энергетической инфраструктуры.

Еще одним приоритетом является сотрудничество в сфере критически важного сырья, учитывая значительные запасы урана, меди, хрома и цинка в стране. При этом цель Казахстана заключается не в простом экспорте ресурсов, а в их глубокой переработке и интеграции в корейские цепочки поставок для производства аккумуляторов и электроники.

Географическое положение Казахстана также дает корейскому бизнесу преимущества для диверсификации логистических маршрутов. Крупнейшая экономика Центральной Азии расположена на перекрестке путей между Азией и Европой и активно инвестирует в железные дороги и Транскаспийский транспортный коридор.

Говоря о предстоящей встрече в Сеуле, Тлеуберди подчеркнул, что саммит должен быть сосредоточен на конкретной реализации, а не на формулировании общих намерений: "Практическую ценность встречи следует измерять тем, что последует за ней - конкретными проектами, четко определенными партнерами, соответствующими механизмами финансирования и реалистичными сроками".

Глава МИД также обратил внимание на то, что двусторонние отношения имеют прочный гуманитарный фундамент, обеспечивающий взаимное доверие. Корейцы живут в Казахстане почти девять десятилетий и вносят большой вклад в науку, культуру, бизнес и общественную жизнь страны. В следующем году исполнится 90 лет со дня депортации корейцев в Центральную Азию в 1937 году, а важным историческим символом, связывающим два народа, остается наследие борца за независимость Кореи Хон Бом До (1868–1943), проведшего свои последние годы в Казахстане.

Для самого дипломата эти связи имеют и личный характер: в 1990-х годах Мухтар Тлеуберди учился в сеульском Университете Ёнсе и начинал там дипломатическую карьеру. "Глубоко приятно видеть, как далеко продвинулись отношения между Казахстаном и Кореей с тех первых лет наших дипломатических связей", - заключил он.

Дипломатические отношения между Республикой Казахстан и Республикой Корея были установлены в 1992 году, а в 2009 году стороны вывели двусторонние связи на уровень стратегического партнерства.


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URL: https://www.vb.kg/461569
Теги:
Казахстан, Южная Корея, сотрудничество
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