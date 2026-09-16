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В Узбекистане туристам могут предложить персональных телохранителей

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В Узбекистане обсуждают инициативу по предоставлению услуг персональной охраны для зарубежных гостей и предпринимателей. С таким предложением выступил Департамент охраны при МВД страны на рабочей встрече с руководством Комитета по туризму.

На данном этапе проект носит характер инициативы: конкретные механизмы заказа, тарифная сетка и сроки запуска публично пока не объявлены. Предполагается, что новый сервис будет ориентирован не на рядовых путешественников, а на категорию гостей с повышенными требованиями к безопасности - бизнес-делегации, публичных лиц и официальные иностранные группы.

Концепция включает не просто физическое сопровождение, но и предварительный анализ рисков по всему маршруту следования, а также оперативную связь с мобильными группами быстрого реагирования. Параллельно ведомства рассматривают расширение системы видеонаблюдения и технической защиты в отелях, местах отдыха и на объектах культурного наследия.

Власти Узбекистана связывают необходимость новых форматов с динамичным ростом туристического потока. За январь–август 2026 года республику посетили 9,1 млн иностранных граждан (рост на 21,1% к аналогичному периоду прошлого года), а объем экспорта туруслуг достиг 4,6 млрд долларов.

При этом в профильных ведомствах подчеркивают, что общественная безопасность для обычных путешественников уже обеспечивается специальными подразделениями туристической милиции и круглосуточной горячей линией 1173. Рассматриваемая услуга телохранителей станет лишь дополнительным специализированным сервисом.


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URL: https://www.vb.kg/461570
Теги:
туризм, Узбекистан
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