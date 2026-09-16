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Британский бизнес заинтересовала горнодобывающая отрасль Кыргызстана

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- Нина Ничипорова
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МДС представил британскому бизнесу инвестиционный потенциал горнодобывающей отрасли Кыргызстана. Деловая встреча представителей британских инженерных, технологических и консалтинговых компаний, работающих в горнодобывающей отрасли, с ЗАО "Кумтор Голд Компани" состоялась в Бишкеке. Мероприятие было организовано посольством Великобритании в Кыргызской Республике.

Встреча объединила британские инженерные, технологические и консалтинговые компании, работающие в сферах геологоразведки, переработки минерального сырья, управления хвостохранилищами и водными ресурсами, геотехнических исследований, экологической безопасности и производства горнодобывающего оборудования. Участники представили свои технологии и отраслевые решения, обсудили возможности их применения в деятельности ЗАО "Кумтор Голд Компани", а также направления дальнейшего сотрудничества.

В рамках деловой программы эксперт Международного делового совета Даниел Маниязов выступил с презентацией об инвестиционном климате и последних изменениях в горнодобывающем секторе Кыргызской Республики.

В презентации были представлены данные о минерально-сырьевой базе страны, действующих месторождениях, системе лицензирования, динамике инвестиций, а также развитии отрасли критических минералов. Отдельное внимание было уделено условиям, необходимым для привлечения долгосрочных инвестиций и реализации новых проектов в отрасли.

По официальным данным, в Кыргызстане учтено 1 020 месторождений, содержащих запасы 51 вида полезных ископаемых. По состоянию на 28 августа 2026 года в Едином электронном реестре лицензий по недропользованию Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики насчитывалось 1 975 действующих лицензий.

Согласно данным Национального статистического комитета Кыргызской Республики, в 2025 году поступление прямых иностранных инвестиций по виду экономической деятельности "Добыча полезных ископаемых" составило 246,3 млн долларов США против 109,7 млн долларов в 2024 году. Таким образом, объем инвестиций увеличился примерно в 2,2 раза, что отражает заметный рост инвестиционной активности в секторе.

Отдельное внимание было уделено Программе развития отрасли критических минералов Кыргызской Республики до 2030 года. Возможности для инвесторов в этой сфере охватывают не только добычу, но и геологоразведку, лабораторные исследования, перерабатывающие технологии, поставки оборудования, энергетику и логистику.

Вместе с тем для превращения значительного геологического потенциала страны в устойчивые инвестиционные проекты важное значение имеют предсказуемое регулирование, прозрачные процедуры лицензирования, современная инфраструктура и ответственное природопользование.

По итогам встречи участники обсудили возможные направления сотрудничества, применение современных технологических решений в горнодобывающем секторе Кыргызстана и перспективы реализации новых инвестиционных проектов.


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URL: https://www.vb.kg/461571
Теги:
бизнес, Великобритания, горнодобывающий сектор, Кыргызстан
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