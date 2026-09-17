"ОДКБ не может не беспокоить воинственная риторика стран НАТО"

Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Таалатбек Масадыков проанализировал в журнале "Национальная оборона" вызовы милитаристского Запада:

"Организацию Договора о коллективной безопасности как многофункциональную систему обеспечения мира и стабильности в зоне своей ответственности не может не беспокоить такие явления, как воинственная риторика стран НАТО в адрес ряда государств - членов ОДКБ и создание военной инфраструктуры на границах с зоной ответственности организации. Трезвый анализ происходящего со всей однозначностью свидетельствует о том, что такое положение дел не отвечает интересам ни одной страны или международного объединения, преследующего конструктивные цели.

Попытки говорить с позиции ментора обречены на провал. Важно договориться о том, что мы принимаем политические системы друг друга как данность и не будем стремиться изменить их. Вместо этого важно сконцентрировать свои усилия на нахождении точек соприкосновения и совместных проектах, способных принести пользу всем сторонам. Даже учитывая многочисленные расхождения, у нас большое поле для сотрудничества, и при ответственном подходе мы сможем сделать очень многое для того, чтобы значительно повысить уровень безопасности и благополучия наших народов.

Как показывает опыт, политизация проблем безопасности препятствует их решению, поэтому ОДКБ остаётся открытой для взаимодействия со всеми странами и объединениями, разделяющими такой подход. Целью ОДКБ является обеспечение безопасности в зоне своей

ответственности, которая включает в себя регионы коллективной безопасности в Восточной Европе, на Южном Кавказе и в Центральной Азии.

Можно ли обеспечить надёжную и долгосрочную безопасность государств - членов ОДКБ без мира и стабильности в соседних регионах? Это риторический вопрос. ОДКБ необходимы мир и условия для сотрудничества во всем огромном евразийском регионе. В этом и заключается стратегический интерес организации".