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Глава Минтруда вручил ведомственную медаль Антье Граве

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- Назгуль Абдыразакова
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Министр труда, социального обеспечения и миграции Кыргызстана Алмаз Имангазиев встретился с постоянным координатором ООН в Кыргызстане Антье Граве в связи с завершением ее четырехлетнего срока работы в стране.

Как сообщили в Министерстве труда, стороны обсудили результаты совместной работы и дальнейшее взаимодействие с системой ООН в сферах социальной защиты населения, занятости, трудовой миграции и обеспечения достойных условий труда.

Алмаз Имангазиев поблагодарил Антье Граве за вклад в развитие сотрудничества между Кыргызстаном и ООН и поддержку инициатив, направленных на укрепление социальной защиты и повышение благосостояния граждан.

Антье Граве, в свою очередь, отметила важность продолжения взаимодействия между министерством и системой ООН в Кыргызстане, в том числе по вопросам социальной защиты, занятости и миграции.

Стороны выразили уверенность, что достигнутые результаты станут основой для дальнейшего сотрудничества в сфере социально-экономического развития и повышения качества жизни населения.

В завершение встречи Алмаз Имангазиев поблагодарил Антье Граве за сотрудничество, пожелал успехов в дальнейшей профессиональной деятельности и вручил ей ведомственную медаль.


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URL: https://www.vb.kg/461576
Теги:
Минтруда, ООН, сотрудничество, Кыргызстан
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