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В Кыргызстане разработают единый алгоритм прохождения медосмотров

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- Назгуль Абдыразакова
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Минздрав Кыргызстана поручил изменить организацию медицинских осмотров в учреждениях первичной медико-санитарной помощи. В частности, планируется разработать единый алгоритм маршрутизации граждан, разделить потоки пациентов и привести количество талонов в соответствие с реальной пропускной способностью специалистов и кабинетов.

Как сообщили в Министерстве здравоохранения, решение принято по итогам мониторинга, проведенного по поручению министра Дамира Осмонова.

В ходе выездной работы специалисты изучили организацию приема граждан, маршрутизацию пациентов, распределение нагрузки между специалистами, графики проведения медицинских осмотров и информирование населения.

Результаты мониторинга обсудили на еженедельном совещании Минздрава с руководителями организаций здравоохранения республики.

По итогам совещания поручено актуализировать графики медосмотров. Руководители медорганизаций также должны определить, сколько граждан учреждения фактически могут принять в течение рабочего дня без снижения качества медицинской помощи.

Кроме того, поручено рассмотреть возможность организации отдельных кабинетов или пунктов для проведения медосмотров и совершенствования цифровых инструментов, используемых при оказании медицинских услуг.

В Минздраве отметили, что одной из основных задач является сокращение времени ожидания при прохождении медицинских осмотров при сохранении их качества.


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URL: https://www.vb.kg/461578
Теги:
Минздрав, Кыргызстан, здоровье, больница
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