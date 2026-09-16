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Правоохранители расследуют утечку школьных учебников на рынки Кыргызтана

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- Алина Мамаева
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Министерство просвещения Кыргызстана совместно с силовыми ведомствами начало проверку по фактам нелегальной продажи государственных учебников. Поручение разобраться в ситуации дал глава кабинета министров Адылбек Касымалиев.

Поводом для расследования стало заявление депутата Жогорку Кенеша Дастана Бекешева. Парламентарий возмутился тем, что пока государственные школы сталкиваются с острым дефицитом учебно-методических материалов, книги, отпечатанные в типографии "Учкун", массово продаются на рынках, в частности на "Дордое". На самих экземплярах при этом стоит прямой запрет на коммерческую реализацию ("Продаже не подлежит"). Бекешев поставил под сомнение эффективность расходования 650 млн сомов, выделенных из бюджета на обеспечение учащихся.

В образовательном ведомстве факт нецелевого распространения литературы подтвердили: книги действительно свободно реализуются в торговых точках, на базарах и через интернет-площадки. В связи с этим Минпросвещения направило официальные обращения в Генеральную прокуратуру, ГКНБ и МВД.

Правоохранительным органам предстоит выяснить, каким образом предназначенные для бесплатных школ тиражи попадают к частным продавцам. В ведомстве подчеркнули, что коммерческие учебные заведения имеют право закупать эти пособия исключительно по прямому договору с типографией "Учкун".


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URL: https://www.vb.kg/461579
Теги:
Дастан Бекешев, школа, Кыргызстан, учебники
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