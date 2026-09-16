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В Кыргызстане открыли регистрацию на EPS-TOPIK для работы в Корее

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- Назгуль Абдыразакова
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В Кыргызстане открылась онлайн-регистрация на тестирование по программе EPS-TOPIK для желающих трудоустроиться в Республике Корея. Стоимость участия в тестировании составляет $28.

Как сообщили в Центре трудоустройства граждан за рубежом при Министерстве труда, социального обеспечения и миграции, программа предусматривает проверку знания корейского языка и профессиональных навыков кандидатов.

Для участия необходимо зарегистрироваться на официальном сайте Центра.

Кандидатам потребуются:

аккаунт Gmail;

фотография размером 3,5×4,5 см на белом фоне, сделанная в течение последних шести месяцев, в формате JPG;

заграничный паспорт в формате JPG;

фотография квитанции об оплате $28 за участие в тестировании.

Все документы должны быть четкими и читаемыми. Квитанцию об оплате необходимо сохранить и предъявить в день тестирования.

Ссылка для онлайн-регистрации:

В Центре подчеркнули, что заявку можно подать только один раз. Все дублирующие заявки будут аннулированы. Регистрация завершится после достижения установленного количества участников.

Успешное прохождение тестирования не гарантирует получение трудового контракта. Граждане, прошедшие тестирование, будут включены в единый реестр соискателей сроком на два года.

Выбор кандидатов из списка осуществляется работодателем самостоятельно, после чего контракт направляется кыргызской стороне.

В Центре также предупредили, что физические и юридические лица, государственные органы и должностные лица не могут повлиять на процесс трудоустройства, включая подачу документов, прохождение тестирования, отбор и получение контракта.


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URL: https://www.vb.kg/461580
Теги:
Южная Корея, трудовая миграция, трудоустройство, Кыргызстан, Минтруда
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