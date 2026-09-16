В "Ата-Бейите" почтили память погибших на кыргызско-таджикской границе

В мемориальном комплексе "Ата-Бейит" 16 сентября почтили память военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга во время событий 2021 и 2022 годов на кыргызско-таджикском участке государственной границы. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Кыргызстана.

В памятном мероприятии приняли участие руководство ГПС, представители Министерства обороны, МВД и МЧС, военнослужащие и ветераны пограничной службы.

Участники церемонии возложили венки и цветы к мемориалу и почтили память погибших. Была прочитана молитва, а салютная группа Национальной гвардии произвела три залпа.

Затем состоялся памятный митинг. Выступая перед собравшимися, председатель Государственной пограничной службы генерал-майор Абдикарим Алимбаев заявил, что память о погибших должна выражаться не только словами, но и продолжением их службы.

"Мы должны не только словами чтить подвиг героев, но и делом продолжать их путь. Надежная охрана государственной границы - это самое большое уважение, которое мы можем им выразить", - сказал он.

По словам Алимбаева, за службой каждого пограничника стоят мир и безопасность людей, интересы государства и будущее следующих поколений.

Он также подчеркнул, что память о погибших не должна ограничиваться памятными датами и церемониями.

"Эр өлөт, эрдин аты өлбөйт. Их имена в памяти народа. Их подвиг в истории. Их священный завет в наших сердцах. Будем беречь Родину, которую они защищали, как зеницу ока", - сказал Абдикарим Алимбаев.

Завершилось мероприятие посещением музея и территории мемориального комплекса "Ата-Бейит".