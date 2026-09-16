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Ювелиры в Кыргызстане смогут встать на спецучет онлайн

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- Назгуль Абдыразакова
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В Кыргызстане постановку на специальный учет лиц, работающих с драгоценными металлами, драгоценными камнями и ювелирными изделиями, перевели в электронный формат. Теперь заявление и необходимые сведения можно подать через Кабинет налогоплательщика без посещения налогового органа.

Как сообщили в Государственной налоговой службе, пользователи сервиса смогут отслеживать статус заявления и получать результаты оказания государственной услуги в электронном виде.

После рассмотрения заявления в электронном формате формируются свидетельство о постановке на специальный учет и карта постановки на специальный учет.

В ГНС отметили, что переход на электронный формат позволит сократить бумажный документооборот и время, необходимое для получения услуги.


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URL: https://www.vb.kg/461585
Теги:
ГНС, ювелирная отрасль, Кыргызстан, налоги в Кыргызстане
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