Ювелиры в Кыргызстане смогут встать на спецучет онлайн

В Кыргызстане постановку на специальный учет лиц, работающих с драгоценными металлами, драгоценными камнями и ювелирными изделиями, перевели в электронный формат. Теперь заявление и необходимые сведения можно подать через Кабинет налогоплательщика без посещения налогового органа.

Как сообщили в Государственной налоговой службе, пользователи сервиса смогут отслеживать статус заявления и получать результаты оказания государственной услуги в электронном виде.

После рассмотрения заявления в электронном формате формируются свидетельство о постановке на специальный учет и карта постановки на специальный учет.

В ГНС отметили, что переход на электронный формат позволит сократить бумажный документооборот и время, необходимое для получения услуги.