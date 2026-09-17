Ким Квангдже: Дебаты стали площадкой для будущих отношений наших стран

Посольство Республики Корея в Кыргызской Республике провело конкурс дебатов на корейском языке на Кубок Посла Республики Корея в честь саммита "Центральная Азия - Республика Корея 2026", который проходит в Сеуле.

Конкурс состоялся в Кыргызском государственном университете имени И. Арабаева. Он был организован с целью повышения способности студентов, изучающих корейский язык, логически выражать свои мысли, а также для понимания и интереса среди кыргызской молодежи к Первому саммиту "Центральная Азия - Республика Корея".

В конкурсе приняли участие 12 команд по 2 человека, всего 24 участника. На мероприятии присутствовали Посол Республики Корея в Кыргызской Республике Ким Квангдже, ректор Кыргызского государственного университета имени И. Арабаева Айгуль Абдраева, директор Центра образования Республики Корея в Бишкеке Джо Чан У, директор Института Седжон в Бишкеке Сон Дон Вон, председатель Ассоциации граждан Республики Корея в Кыргызской Республике Ким Ги Су, а также около 150 студентов и преподавателей университета.

Темы дебатов охватывали вопросы обучения, карьерного выбора и повседневной жизни и включали пять направлений: изучение иностранных языков и обучение за рубежом; необходимость иметь хобби; выбор работы в молодом возрасте (стабильность или вызов); инвестирование в опыт или накопления в молодости, необходимость школьной формы. Участники разделились на команды, отстаивавшие противоположные позиции, и провели оживленные дебаты.

По итогам конкурса его победителями стали участницы команды "Мугунхва" София Мусарова и Жолдошбек кызы Батма. На втором месте - Жанылай Секишова и Раяна Усеева из команды "Ольщигу", третье место заняли Аяулым Куралова и Бегимай Туратбекова из команды "Ёрым". Поощрительный приз получили Айзада Каныбекова и Айпери Абдылдаева из команды "Капибара".

В своем напутственном слове Чрезвычайный и Полномочный Посол Ким Квангдже подчеркнул значение Первого саммита "Центральная Азия - Республика Корея", отметив: "Межгосударственные отношения в конечном счете начинаются с диалога между людьми, поэтому сегодняшние дебаты на корейском языке стали площадкой, которая позволяет увидеть будущее отношений между двумя странами". Посол также отметил важность самого опыта участников, независимо от результатов конкурса, подчеркнув, что каждый из них смог до конца выразить свои мысли на языке, который не является для них родным, и выразил поддержку и признательность всем участникам.

Ректор Кыргызского государственного университета имени И. Арабаева Айгуль Абдраева в интервью VB.KG рассказала, что интерес кыргызской молодежи к изучению корейского языка с каждым годом растет. Сейчас у нас обучается почти двести студентов по программе бакалавриата. Многие из них затем продолжают обучение в магистратуре, аспирантуре, работают в совместных кыргызско-корейских компаниях, в диппредставительствах Кыргызстана за рубежом, в том числе в Республике Корея, а также преподавателями корейского языка в наших школах. Качество образование очень высокое, поскольку преподают язык двенадцать волонтеров из Кореи.

Джо Чан У, директор Центра образования РК в Бишкеке сказал в интервью VB.KG перед началом конкурса что конкурс дебатов на корейском языке наиболее сложный из всех соревнований, "мы видели, как студенты усердно готовились к нему" Результат конкурса, по его мнению, - это не главное, главное – это ценный опыт, который студенты получат, обменявшись своими мыслями, научатся более смело выступать и отстаивать свою позицию.

Жюри конкурса – а это были в основном носители языка – оценивало содержание ответов, лексику и выразительность, произношение, командное взаимоотношение, структуру выступления и многое другое.

В начале мероприятия был продемонстрирован информационный видеоролик о Первом саммите "Центральная Азия – Республика Корея". В ходе конкурса для зрителей также были организованы викторина на корейском языке и розыгрыш призов.

Символично, что конкурс прошел накануне открытия Первого саммита в формате "Центральная Азия - Республика Корея" в Сеуле. В нём участвовал президент Кыргызстана Садыр Жапаров, а также лидеры Казахстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, президент Республики Кореи Ли Чжэ Мён.

До этого момента взаимодействие строилось в рамках Форума сотрудничества "Центральная Азия - Республика Корея". Его учредили в 2007 году на уровне министерств иностранных дел. Сначала встречи проходили на уровне заместителей министров, а в 2019 году в Астане форум впервые состоялся на министерском уровне. Создание постоянного секретариата в Сеуле в 2017 году институционализировало формат, позволив перейти от деклараций к практической координации. Саммит 2026 года стал логичным продолжением этой работы - он поднял диалог на высший политический уровень.

Центральная тема мероприятия - "партнёрство для укрепления инноваций, процветания и взаимосвязанности". По итогам встречи принята Сеульская декларация, которая задала основные направления сотрудничества на среднесрочную и долгосрочную перспективу.

Среди конкретных направлений сотрудничества стороны обозначили: торговлю и инвестиции, энергетику, минеральные ресурсы, так как Республика Корея заинтересована в доступе к ресурсам региона, а страны ЦА - в технологиях и инвестициях. А также искусственный интеллект и цифровизация, в том числе в промышленности, транспорт и логистика, управление водными ресурсами и климатические технологии, локализация производств и подготовка инженерных кадров.

После встреч лидеров глав государств состоялся бизнес-саммит с участием около 500 представителей государственных структур и компаний Южной Кореи и стран Центральной Азии.

Эксперты отмечают, что саммит призван вывести партнёрство на новый уровень: от торговли и инвестиций к совместному производству, технологиям и формированию региональных производственных цепочек. И специалисты, знающие корейский язык, безусловно, будут востребованы на рынке труда.