Жапаров предложил создать совместный инвестфонд Центральной Азии и Кореи

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров предложил создать совместный инвестиционный фонд для финансирования приоритетных проектов стран Центральной Азии и Республики Корея. С инициативой он выступил 16 сентября на первом саммите "Центральная Азия - Республика Корея" в Сеуле.

Как сообщили в пресс-службе президента, глава государства обозначил ряд приоритетных направлений сотрудничества, включая инвестиции, технологии, искусственный интеллект, цифровизацию, энергетику и образование.

В экономической сфере Жапаров предложил создать Совет государственных учреждений по инвестициям в рамках действующего Консультативного механизма министров промышленности. Также он выступил за формирование единого портфеля важных проектов и совместного инвестиционного фонда.

Предполагается, что фонд может использоваться для финансирования приоритетных инициатив, локализации производств и выхода корейского бизнеса на рынки Центральной Азии.

"Ключевой задачей на текущем этапе является перевод высокого политического доверия в плоскость долгосрочного экономического и технологического партнерства", - заявил Садыр Жапаров.

Отдельное внимание президент уделил технологическому сотрудничеству, внедрению искусственного интеллекта и цифровизации. Он предложил сформировать сеть совместных пилотных технологических площадок.

Глава государства также выступил за усиление координирующей роли встреч министров иностранных дел в формате "Центральная Азия - Республика Корея". По его предложению, этот механизм может получить функции политического сопровождения и мониторинга исполнения достигнутых договоренностей.

Говоря о климатической повестке, Жапаров предложил создать Партнерство по климатической устойчивости горных регионов и пригласил участников саммита на Глобальный горный саммит "Бишкек+25", который пройдет в 2027 году. Среди перспективных направлений сотрудничества он также назвал чистую и гидроэнергетику и "зеленую" мобильность.

Еще одним направлением президент обозначил развитие человеческого капитала. Он призвал расширять образовательные программы, академические обмены и совместные исследования.

"Именно инвестиции в знания, профессиональные навыки и таланты наших граждан должны стать прочной основой технологического обновления, устойчивого экономического роста и долгосрочной конкурентоспособности наших стран", - отметил он.

В своем выступлении Жапаров также заявил, что Центральная Азия за последние годы стала более экономически взаимосвязанным пространством. По его словам, в основе этих процессов лежат укрепление взаимного доверия, региональная кооперация и понимание общих долгосрочных интересов.

Президент отдельно отметил поддержку странами Центральной Азии кандидатуры Кыргызстана в качестве непостоянного члена Совета Безопасности ООН на 2027-2028 годы. Он заявил, что Кыргызстан в составе Совбеза намерен последовательно отстаивать принципы мира, превентивной дипломатии и международного права.

В завершение Жапаров заявил, что сотрудничество в формате "Центральная Азия - Республика Корея" должно приводить к конкретным результатам - запуску производств, привлечению инвестиций, внедрению технологий и созданию новых возможностей для граждан.

"Политическую волю необходимо трансформировать в практические достижения", - заключил президент.