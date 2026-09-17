Лионель Месси проведёт прощальный матч за сборную Аргентины

Лионель Месси включён в состав сборной Аргентины на товарищеский матч против национальной команды Бенина, который станет последним для нападающего в составе "альбиселесте".

Встреча состоится 6 октября на стадионе "Монументаль" в Буэнос-Айресе, вмещающем 85 тысяч зрителей. На игру также пригласят футболистов, вместе с которыми капитан выигрывал чемпионат мира 2022 года.

О завершении международной карьеры 39-летний форвард объявил в августе после поражения Аргентины от Испании в финале чемпионата мира 2026 года.

Президент Ассоциации футбола Аргентины Клаудио Тапия заявил, что организация хочет устроить легендарному капитану достойные проводы:

"Мы решили пригласить лучшего футболиста мира, символ нашей сборной и нашего капитана Лионеля Андреса Месси, чтобы он получил прощание, которого действительно заслуживает".

Месси является рекордсменом сборной Аргентины по количеству матчей и забитых голов: на его счету 125 мячей в 207 встречах. Восьмикратный обладатель "Золотого мяча" в настоящее время выступает за американский "Интер Майами".