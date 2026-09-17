Ислам Махачев: некоторые жители Дагестана специально ломают уши ради имиджа

Чемпион UFC Ислам Махачев заявил, что некоторые жители Дагестана могут намеренно повреждать себе уши, чтобы выглядеть как профессиональные борцы.

Деформация ушной раковины, которую часто называют "поломанным ухом борца", обычно возникает у спортсменов из-за многочисленных микротравм и постоянного трения во время тренировок и соревнований.

По словам Махачева, он встречал людей с такими повреждениями, хотя они никогда серьёзно не занимались борьбой или другими видами единоборств.

"Я всё ещё не хочу верить, что где-то существует место, куда можно прийти и специально сломать ухо. Смотрю на некоторых людей и понимаю, что они никогда в жизни не занимались спортом, но уши у них сломаны. Мне иногда даже неловко спросить: "Где ты сломал ухо - на рынке?"" - сказал спортсмен.

Махачев предположил, что некоторые люди идут на искусственную деформацию ушей ради имиджа, поскольку в регионе такая травма традиционно воспринимается как признак богатого спортивного опыта и статуса борца.