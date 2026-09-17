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Ислам Махачев: некоторые жители Дагестана специально ломают уши ради имиджа

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- Самуэль Деди Ирие
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Чемпион UFC Ислам Махачев заявил, что некоторые жители Дагестана могут намеренно повреждать себе уши, чтобы выглядеть как профессиональные борцы.

Деформация ушной раковины, которую часто называют "поломанным ухом борца", обычно возникает у спортсменов из-за многочисленных микротравм и постоянного трения во время тренировок и соревнований.

По словам Махачева, он встречал людей с такими повреждениями, хотя они никогда серьёзно не занимались борьбой или другими видами единоборств.

"Я всё ещё не хочу верить, что где-то существует место, куда можно прийти и специально сломать ухо. Смотрю на некоторых людей и понимаю, что они никогда в жизни не занимались спортом, но уши у них сломаны. Мне иногда даже неловко спросить: "Где ты сломал ухо - на рынке?"" - сказал спортсмен.

Махачев предположил, что некоторые люди идут на искусственную деформацию ушей ради имиджа, поскольку в регионе такая травма традиционно воспринимается как признак богатого спортивного опыта и статуса борца.


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URL: https://www.vb.kg/461596
Теги:
Россия, смешанные бои
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