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"Аль-Наср" с Роналду разгромно проиграл "Аль-Айну" в Лиге чемпионов АФК

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- Самуэль Деди Ирие
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Саудовский "Аль-Наср" потерпел крупное поражение от эмиратского "Аль-Айна" в матче Лиги чемпионов АФК. Встреча завершилась со счётом 0:4.

Главный тренер "Аль-Насра" Анге Постекоглу выпустил в стартовом составе Криштиану Роналду, Садио Мане и Жоау Феликса. Однако звёздная линия атаки не смогла уберечь команду от самого крупного поражения в истории её выступлений в турнире.

Счёт на 25-й минуте открыл Хуссин Рахими, воспользовавшись ошибкой Саада Аль-Нассера. На 63-й минуте Рахими оформил дубль после передачи Каку. Спустя десять минут Каку записал на свой счёт ещё одну результативную передачу - на этот раз отличился брат Хуссина, Суфиан Рахими.

Братья посвятили свои голы памяти отца, скончавшегося за неделю до матча. На 85-й минуте Суфиан Рахими выступил уже в роли ассистента, отдав передачу Йоргосу Якумакису, который и установил окончательный счёт.

Разгром продлил неудачную серию эр-риядского клуба: "Аль-Наср" одержал лишь одну победу в последних четырёх матчах во всех турнирах.

В другом матче игрового дня саудовский "Аль-Хиляль" обыграл катарский "Аль-Гарафа" со счётом 2:1, несмотря на удаление Крисенсио Саммервилла. Футболист получил прямую красную карточку за толчок Абдулрахмана Аль-Рашиди во время стычки у боковой линии.

Оставшись в меньшинстве, "Аль-Хиляль" сумел вырвать победу благодаря голам Рубена Невеша и Сергея Милинковича-Савича.


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URL: https://www.vb.kg/461598
Теги:
Саудовская Аравия, футбол
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