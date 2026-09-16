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Кыргызстан предложил новый формат технологического партнерства с Кореей

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Кыргызстан заинтересован в привлечении корейских инвестиций в приоритетные отрасли экономики и готов создать условия для работы Korean Desk. Об этом заявил глава Национального агентства по инвестициям при президенте Кыргызстана Равшанбек Сабиров на первом Корейско-Центральноазиатском бизнес-саммите в Сеуле.

Мероприятие проходит сегодня, 16 сентября, в рамках официального визита президента Садыра Жапарова в Республику Корея и первого саммита "Центральная Азия – Республика Корея".

Равшанбек Сабиров выступил на первой панельной сессии, посвященной расширению торгово-инвестиционного сотрудничества между Республикой Корея и странами Центральной Азии.

"Кыргызстан заинтересован в расширении инвестиционного сотрудничества с Республикой Корея и привлечении корейских инвестиций в приоритетные отрасли экономики. Мы приветствуем открытие представительства KOTRA в Бишкеке и рассматриваем его как вклад в укрепление деловых связей между двумя странами", – отметил он.

По словам Сабирова, кыргызская сторона также поддерживает инициативу по созданию Korean Desk и готова обеспечить необходимые условия для его работы. Предполагается, что площадка будет использоваться для диалога с корейским бизнесом, сопровождения инвестиционных проектов и поиска новых направлений сотрудничества.

Глава Нацагентства также отметил значение подписания на полях саммита меморандума с Корейской корпорацией развития инфраструктуры и городов.

"Уверен, что расширение взаимодействия позволит сформировать новый формат корейско-кыргызского технологического партнерства, внедрять современные технологии, создавать новые производства и реализовывать совместные инвестиционные проекты", – заявил Равшанбек Сабиров.

Первый Корейско-Центральноазиатский бизнес-саммит проходит на тему "Будущее сотрудничества между Республикой Корея и Центральной Азией во имя роста и инноваций".

В нем принимают участие представители государственных органов, экономических организаций и деловых кругов Республики Корея и стран Центральной Азии. Стороны обсуждают расширение торгово-инвестиционного сотрудничества, развитие деловых контактов и реализацию совместных проектов.

Программа также включает дискуссии по критически важным полезным ископаемым и цепочкам поставок, промышленности, энергетике, инфраструктуре и логистике.


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URL: https://www.vb.kg/461602
Теги:
инвестиции, Южная Корея, сотрудничество, Кыргызстан
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