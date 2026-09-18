В Бишкеке отметили 77-ю годовщину со дня образования Китая

В Бишкеке состоялся торжественный прием, организованный посольством КНР по случаю 77-й годовщины образования Китайской Народной Республики. В мероприятии приняли участие около 500 человек – представители кабинета министров Кыргызстана, международных организаций, послы дипмиссий, аккредитованных в нашей стране, видные деятели политики, бизнеса, науки, китайских компаний.

В приветственной речи Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая в Кыргызстане Лю Цзянпин подчеркнула исторический путь, пройденный Новым Китаем за 77 лет, и особо отметила выдающиеся достижения, которых китайский народ достиг под руководством Коммунистической партии Китая в новую эпоху. Она обратила внимание на устойчивый экономический рост Китая, его значимую роль в поддержании глобальной стабильности, продвижение концепции "зеленой экономики" в пользу устойчивого развития, а также вклад китайского "умного" производства в повышение качества и удобства повседневной жизни, в результате чего благосостояние народа неуклонно растет, а чувство счастья и уверенности в завтрашнем дне становится все более ощутимым.

"77 лет назад под руководством Коммунистической партии китайский народ основал Новый Китай, открыл новую эру великого возрождения китайской нации. За годы неустанной борьбы был проложен правильный путь к великому возрождению китайской нации. За несколько десятилетий Китай создал два чуда – стремительное экономическое развитие и долгосрочное социальное развитие. Мечта китайского народа о лучшей жизни стала реальностью. Сегодня в Китае построено общество среднего достатка. ВПП на душу населения превышает 13 тысяч долларов. Более 800 миллионов человек вышли из бедности. В Китае создана крупнейшие в мире системы образования, социального обеспечения и здравоохранения, - отметила Лю Цзянпин. - Сегодня китайский народ крепко держит свою судьбу в собственных руках и стремится к еще более светлому будущему".

Эти 77 лет, как сказала госпожа посол, имеют особо важное значение в пятитысячелетней истории китайской цивилизации и оказывают глубокое влияние на динамично развивающиеся отношения между Китаем и Кыргызстаном. "Китайско-кыргызские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху находятся на лучшем этапе за всю историю. Они не только стали образцом дружеских отношений и взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами- соседями, но и надежной опорой для защиты международной справедливости в современном мире", - подчеркнула дипломат.

Китай, по ее словам, готов совместно со всеми странами, включая Кыргызстан, прилагать усилия для построения сообщества единой судьбы человечества и содействовать укреплению мира и стабильности во всем мире.

В свою очередь, как было подчеркнуто в поздравлении кыргызской стороной, "отношения Кыргызстана и Китая находятся на самом высоком уровне за всю историю их развития. Крепкая связка Кыргызстан-Китай представляет собой партнерство нового типа, сотрудничество, являющееся образцовым для многих других стран мира".

Особый интерес гостей вызвали книги о развитии и достижениях Китая и журнал, выпущенный к 25-летию ШОС. Праздничную атмосферу вечера усилили национальные песни и танцы. Гости делились пожеланиями вечной и неугасаемой дружбы между Кыргызстаном и Китаем.