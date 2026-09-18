Бывший тренер сборной Нидерландов по футболу Рональд Куман потерял жену

Экс-главный тренер сборной Нидерландов по футболу Рональд Куман сообщил в соцсети Instagram о смерти своей супруги Бартины Куман-Боддевелд, ушедшей из жизни на 66-м году после длительной болезни.

Бартина Куман-Боддевелд много лет боролась с онкологией. Впервые рак молочной железы ей диагностировали в 2010 году. После ремиссии болезнь вернулась в 2018 году, а спустя пять лет перешла в хроническую форму.

В социальных сетях легендарный наставник опубликовал чёрно-белый снимок с супругой и прощальный текст: "С глубокой скорбью, но также с огромной гордостью и любовью мы прощаемся с моей прекрасной женой, нашей дорогой мамой и бабушкой. Бартина Куман-Боддевелд, 30 января 1961 г. - 15 сентября 2026 г. Семья Куман".

Пара поженилась в 1985 году и воспитала троих детей.

Напомним, в июне 2026 года Рональд Куман объявил Футбольной ассоциации Нидерландов, что не станет продлевать контракт, истекающий по завершении мирового первенства. Это решение 63-летний специалист озвучил на следующий день после того, как "оранжевые" выбыли из чемпионата мира по футболу в 1/16 финала, уступив Марокко в серии пенальти. На этом завершился второй период работы Кумана во главе национальной команды - тренер решил оставить пост, чтобы быть рядом с тяжелобольной женой.

"Футбол - это моя жизнь, но здоровье человека нельзя измерить деньгами. Когда близкий человек борется за свою жизнь, меняется перспектива", - подчёркивал специалист.

За игровую карьеру Куман защищал цвета "Гронингена", "Аякса", ПСВ, "Барселоны" и "Фейеноорда", а в 1988 году завоевал титул чемпиона Европы со сборной Нидерландов. В качестве главного тренера он возглавлял ведущие клубы континента, работал в английской Премьер-лиге ("Саутгемптон", "Эвертон") и дважды руководил национальной сборной своей страны.