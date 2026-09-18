Бывшего нападающего сборной Англии по футболу Рахима Стерлинга, по представленным в суде свидетельствам, видели вдыхающим газ из воздушного шарика за рулем "Ламборгини" незадолго до ДТП.
Как стало известно в ходе судебного разбирательства, футболист ехал по автомагистрали в час пик. Его поведение за рулем привлекло внимание других участников движения.
Один из очевидцев обратился в полицию и сообщил, что был шокирован увиденным. Другая автомобилистка заявила, что манера вождения вызвала у нее серьезные опасения за безопасность окружающих.
По данным, озвученным в суде, незадолго до происшествия Стерлинга заметили вдыхающим содержимое воздушного шарика. Предполагается, что речь шла о закиси азота, которую часто называют "веселящим газом".
Вскоре после этого "Ламборгини", которым управлял футболист, врезался в металлические ворота.
Свидетельские показания о поведении Стерлинга перед аварией были представлены суду при рассмотрении обстоятельств произошедшего.
При этом утверждения об употреблении закиси азота и обстоятельства, непосредственно предшествовавшие ДТП, приводятся на основании информации, озвученной в суде.