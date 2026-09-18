Погода
$ 87.44 - 87.80
€ 100.95 - 101.95

Тодд Боэли покидает "Челси" после продажи доли в клубе

266  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Председатель совета директоров ФК "Челси" Тодд Боэли покидает свой пост после продажи доли в клубе компании Clearlake Capital. После завершения сделки американская инвестиционная компания получит полный контроль над футбольной командой.

Боэли вошел в число совладельцев "Челси" в 2022 году и с того времени занимал пост председателя совета директоров ФК.

В заявлении по поводу своего ухода бизнесмен отметил, что для него было честью возглавлять "Челси". Он поблагодарил футболистов, тренеров, руководство, сотрудников и многочисленных болельщиков команды.

Боэли также положительно оценил сотрудничество с Clearlake и другими партнерами, отметив совместные решения и инвестиции, направленные на развитие клуба. Он выразил уверенность, что при новом руководстве ФК "Челси" имеет хорошие возможности для дальнейшего успеха.

Период управления Боэли сопровождался рекордными расходами на трансферы и масштабной перестройкой состава лондонской команды.

После продажи своей доли Боэли завершает двухлетний период работы во главе ФК "Челси", а Clearlake Capital становится единственным контролирующим владельцем клуба.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/461611
Теги:
Великобритания, футбол
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  