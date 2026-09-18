Тодд Боэли покидает "Челси" после продажи доли в клубе

Председатель совета директоров ФК "Челси" Тодд Боэли покидает свой пост после продажи доли в клубе компании Clearlake Capital. После завершения сделки американская инвестиционная компания получит полный контроль над футбольной командой.

Боэли вошел в число совладельцев "Челси" в 2022 году и с того времени занимал пост председателя совета директоров ФК.

В заявлении по поводу своего ухода бизнесмен отметил, что для него было честью возглавлять "Челси". Он поблагодарил футболистов, тренеров, руководство, сотрудников и многочисленных болельщиков команды.

Боэли также положительно оценил сотрудничество с Clearlake и другими партнерами, отметив совместные решения и инвестиции, направленные на развитие клуба. Он выразил уверенность, что при новом руководстве ФК "Челси" имеет хорошие возможности для дальнейшего успеха.

Период управления Боэли сопровождался рекордными расходами на трансферы и масштабной перестройкой состава лондонской команды.

После продажи своей доли Боэли завершает двухлетний период работы во главе ФК "Челси", а Clearlake Capital становится единственным контролирующим владельцем клуба.