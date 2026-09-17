Астана впервые примет матч за Суперкубок УЕФА в 2028 году

Казахстан станет местом проведения одного из главных футбольных событий Европы. Исполнительный комитет УЕФА на заседании в Салониках официально утвердил Астану столицей матча за Суперкубок УЕФА 2028 года. Поединок состоится на стадионе "Астана Арена".

За трофей традиционно сразятся победители Лиги чемпионов и Лиги Европы. Участники грандиозного финала в столице Казахстана определятся по итогам еврокубкового сезона-2027/28.

Проведение встречи такого уровня станет прецедентом для страны: Казахстан впервые примет матч за трофей ключевого европейского клубного турнира. В Казахстанской федерации футбола это решение назвали историческим событием для отечественного спорта и плодом многолетней работы по развитию инфраструктуры и укреплению сотрудничества с УЕФА.

В преддверии статусного поединка "Астана Арену" ждет масштабная реконструкция и плановое обновление инфраструктуры. Работы позволят полностью привести арену в соответствие со строгими стандартами УЕФА для крупных международных финишей.

Спортивный комплекс "Астана Арена", открытый в 2009 году, вмещает около 30,2 тысячи зрителей и является домашней площадкой для столичного ФК "Астана" и национальной сборной Казахстана.

Напомним, в 2027 году хозяином матча за Суперкубок УЕФА станет Амстердам - игра пройдет на знаменитой "Йохан Кройф Арене".