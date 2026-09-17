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В Кыргызстане 19 сентября пройдет общереспубликанский субботник

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В Кыргызстане 19 сентября пройдет общереспубликанский субботник. Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора призвало граждан и организации принять в нем участие.

К субботнику приглашают присоединиться граждан, предпринимателей, представителей производственных предприятий, государственных и муниципальных органов, общественных организаций и молодежь.

Как отметили в Минприроды, участники смогут внести вклад в уборку и благоустройство территорий, а также поддержание чистоты окружающей среды.

В ведомстве подчеркнули, что забота о чистоте не должна ограничиваться проведением отдельных акций.

"Чистота- это не разовая акция. Это ежедневная культура и общая ответственность", - говорится в сообщении министерства.

В Минприроды призвали кыргызстанцев бережно относиться к окружающей среде и поддерживать чистоту территорий, на которых они живут.


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URL: https://www.vb.kg/461617
Теги:
Минприродресурсов, субботник, Кыргызстан
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