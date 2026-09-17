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В Бишкеке стартовал международный семинар ФИФА

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- Самуэль Деди Ирие
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В Бишкеке стартовал международный семинар для тренеров молодежных сборных, организованный в рамках программы ФИФА Talent Development Scheme (TDS).

В мероприятии принимают участие специалисты и тренеры из стран Центральной Азии и Европы, работающие с молодыми футболистами и национальными сборными различных возрастных категорий.

В церемонии открытия принял участие генеральный секретарь Кыргызского футбольного союза Медербек Сыдыков. Организаторами семинара выступили ФИФА и Кыргызский футбольный союз при участии Азиатской футбольной конфедерации.

Основное внимание участники уделят современным подходам к поиску и развитию футбольных талантов, подготовке молодежных сборных и совершенствованию тренировочного процесса.

Программа предусматривает теоретические и практические занятия, в ходе которых специалисты смогут поделиться опытом и обсудить создание эффективной системы подготовки перспективных игроков.

Кроме того, семинар призван укрепить взаимодействие между футбольными ассоциациями разных стран в сфере развития молодежного футбола.

Семинар ФИФА в Бишкеке продлится до 19 сентября.


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URL: https://www.vb.kg/461618
Теги:
тренер, футбол, Бишкек, Кыргызстан, ФИФА
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