В Кыргызстане стартует 24-й тур чемпионата Кыргызстана по футболу

17 сентября стартует 24-й тур чемпионата Кыргызстана по футболу среди команд Высшей лиги. Матчи пройдут в Бишкеке, Канте, Беш-Кунгее и Караколе.

После 23-го тура на вершине турнирной таблицы находятся "Барс" и "Мурас Юнайтед", набравшие по 46 очков. Всего на один балл от лидеров отстает "Алга" - 45 очков. Далее располагаются "Узген" с 44 баллами и "Азия" с 43.

Программа тура откроется 17 сентября двумя встречами. В Бишкеке "Алга" сыграет с "Кыргызалтыном", а в Беш-Кунгее встретятся "Азиягол" и "Илбирс".

18 сентября "Бишкек Сити" в Канте примет "Алай", а в Караколе лидер чемпионата "Барс" встретится с ОшМУ.

19 сентября в Бишкеке состоится матч "Азия" - "Нефтчи". Все заявленные встречи начнутся в 20:00.

Особое внимание будет приковано к борьбе за лидерство: высокая плотность в верхней части таблицы делает каждый набранный балл особенно важным на заключительном отрезке чемпионата.