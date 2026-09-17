Погода
$ 87.43 - 87.80
€ 100.95 - 101.95

В Кыргызстане стартует 24-й тур чемпионата Кыргызстана по футболу

350  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

17 сентября стартует 24-й тур чемпионата Кыргызстана по футболу среди команд Высшей лиги. Матчи пройдут в Бишкеке, Канте, Беш-Кунгее и Караколе.

После 23-го тура на вершине турнирной таблицы находятся "Барс" и "Мурас Юнайтед", набравшие по 46 очков. Всего на один балл от лидеров отстает "Алга" - 45 очков. Далее располагаются "Узген" с 44 баллами и "Азия" с 43.

Программа тура откроется 17 сентября двумя встречами. В Бишкеке "Алга" сыграет с "Кыргызалтыном", а в Беш-Кунгее встретятся "Азиягол" и "Илбирс".

18 сентября "Бишкек Сити" в Канте примет "Алай", а в Караколе лидер чемпионата "Барс" встретится с ОшМУ.

19 сентября в Бишкеке состоится матч "Азия" - "Нефтчи". Все заявленные встречи начнутся в 20:00.

Особое внимание будет приковано к борьбе за лидерство: высокая плотность в верхней части таблицы делает каждый набранный балл особенно важным на заключительном отрезке чемпионата.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/461619
Теги:
футбол, чемпионат, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  