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В Аламудунском районе здание бывшей почты вернули муниципалитету

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В Аламудунском районе здание бывшего почтового отделения вместе с земельным участком площадью 1 341,2 квадратного метра вернули в муниципальную собственность. Об этом сообщили в прокуратуре.

По данным ведомства, объект расположен в селе Васильевка и относится к социальным объектам.

Проверка прокуратуры установила, что в 2009 году на основании постановления А. Сыдыковского айылного аймака здание бывшего почтового отделения и земельный участок были незаконно переданы в частную собственность гражданина А.К.

После принятия мер прокурорского реагирования объект вместе с земельным участком вернули в муниципальную собственность.


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URL: https://www.vb.kg/461622
Теги:
Аламудунский район, земельный участок, Генеральная прокуратура
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