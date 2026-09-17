В Аламудунском районе здание бывшей почты вернули муниципалитету

В Аламудунском районе здание бывшего почтового отделения вместе с земельным участком площадью 1 341,2 квадратного метра вернули в муниципальную собственность. Об этом сообщили в прокуратуре.

По данным ведомства, объект расположен в селе Васильевка и относится к социальным объектам.

Проверка прокуратуры установила, что в 2009 году на основании постановления А. Сыдыковского айылного аймака здание бывшего почтового отделения и земельный участок были незаконно переданы в частную собственность гражданина А.К.

После принятия мер прокурорского реагирования объект вместе с земельным участком вернули в муниципальную собственность.