В Кыргызстане назвали фиксированные цены на мясо по регионам

В Кыргызстане установили фиксированные цены на говядину и баранину в целях стабилизации цен на мясо. Стоимость различается в зависимости от региона. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза.

В Бишкеке мякоть говядины установлена по цене 870 сомов за килограмм. Говядина на кости оптом стоит 700 сомов, в розницу 770 сомов. Оптовая цена баранины составляет 820 сомов, розничная 880 сомов.

В Чуйской области мякоть говядины стоит 850 сомов. Говядина на кости оптом 700 сомов, в розницу 770 сомов. Баранина оптом 800 сомов, в розницу 880 сомов.

В Нарынской области мякоть говядины установлена по цене 840 сомов. Говядина на кости оптом стоит 690 сомов, в розницу 750 сомов. Баранина оптом 820 сомов, в розницу 840 сомов.

В Иссык-Кульской области мякоть говядины стоит 870 сомов. Говядина на кости оптом 700 сомов, в розницу 770 сомов. Баранина оптом 820 сомов, в розницу 840 сомов.

В Таласской области мякоть говядины установлена по цене 850 сомов. Говядина на кости оптом стоит 700 сомов, в розницу 770 сомов. Баранина оптом 800 сомов, в розницу 840 сомов.

В Ошской области мякоть говядины стоит 870 сомов. Говядина на кости оптом 690 сомов, в розницу 750 сомов. Баранина оптом 820 сомов, в розницу 880 сомов.

В Джалал-Абадской области мякоть говядины установлена по цене 870 сомов. Говядина на кости оптом стоит 700 сомов, в розницу 770 сомов. Баранина оптом 820 сомов, в розницу 880 сомов.

В Баткенской области мякоть говядины стоит 880 сомов. Говядина на кости оптом 705 сомов, в розницу 775 сомов. Баранина оптом 820 сомов, в розницу 850 сомов.

Таким образом, самая низкая цена на мякоть говядины установлена в Нарынской области и составляет 840 сомов за килограмм. Самая высокая цена указана для Баткенской области, 880 сомов за килограмм.

Кроме того, установлены фиксированные цены на фарш категории А, состоящий из 80% мяса и 20% жира, и категории Б, в составе которого 60% мяса и 40% жира.

По данным Минсельхоза, Служба по регулированию и надзору за соблюдением антимонопольного законодательства перед установлением цен провела анализ всех затрат, от содержания скота до реализации мяса на рынке.