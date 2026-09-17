В Оше главы районов и городов прошли обучение по безопасности границы

В Оше акимам и мэрам со всего Кыргызстана рассказали о роли местных органов власти в обеспечении безопасности государственной границы и взаимодействии с пограничными подразделениями.

Занятия прошли в Кыргызско-Узбекском университете в рамках курса повышения квалификации в сфере обеспечения национальной безопасности Кыргызстана, организованного Генеральным штабом Вооруженных сил.

Одним из ключевых направлений курса стала безопасность государственной границы.

Председатель Государственной пограничной службы генерал-майор Абдикарим Алимбаев рассказал руководителям районов и городов о задачах местных органов власти в этой сфере. Особое внимание уделили работе в приграничных районах, где необходимо постоянное взаимодействие с подразделениями ГПС.

Участники обсудили соблюдение пограничного режима и установленного порядка в пограничной полосе, своевременный обмен информацией и взаимодействие местных органов власти с пограничниками.

Абдикарим Алимбаев также разъяснил основные требования Закона "О Государственной границе Кыргызской Республики" и нормативных правовых актов, регулирующих пограничный режим и режим пограничной полосы.

Как отмечалось на встрече, в приграничных районах расположены населенные пункты, дороги и пастбища, ведется хозяйственная деятельность. Поэтому соблюдение требований пограничного законодательства и оперативное взаимодействие местных властей с подразделениями ГПС имеют значение для обеспечения безопасности на этих территориях.

В рамках встречи также наградили руководителей районов, которые активно взаимодействуют с Государственной пограничной службой, оказывают содействие ее подразделениям и помогают в решении служебных и социально-бытовых вопросов.

За вклад в укрепление пограничной безопасности, взаимодействие с подразделениями ГПС и шефскую помощь ряд акимов получили медали и грамоты от имени председателя Государственной пограничной службы.