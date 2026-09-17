Погода
$ 87.43 - 87.80
€ 100.95 - 101.95

В Оше главы районов и городов прошли обучение по безопасности границы

391  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Оше акимам и мэрам со всего Кыргызстана рассказали о роли местных органов власти в обеспечении безопасности государственной границы и взаимодействии с пограничными подразделениями.

Занятия прошли в Кыргызско-Узбекском университете в рамках курса повышения квалификации в сфере обеспечения национальной безопасности Кыргызстана, организованного Генеральным штабом Вооруженных сил.

Одним из ключевых направлений курса стала безопасность государственной границы.

Председатель Государственной пограничной службы генерал-майор Абдикарим Алимбаев рассказал руководителям районов и городов о задачах местных органов власти в этой сфере. Особое внимание уделили работе в приграничных районах, где необходимо постоянное взаимодействие с подразделениями ГПС.

Участники обсудили соблюдение пограничного режима и установленного порядка в пограничной полосе, своевременный обмен информацией и взаимодействие местных органов власти с пограничниками.

Абдикарим Алимбаев также разъяснил основные требования Закона "О Государственной границе Кыргызской Республики" и нормативных правовых актов, регулирующих пограничный режим и режим пограничной полосы.

Как отмечалось на встрече, в приграничных районах расположены населенные пункты, дороги и пастбища, ведется хозяйственная деятельность. Поэтому соблюдение требований пограничного законодательства и оперативное взаимодействие местных властей с подразделениями ГПС имеют значение для обеспечения безопасности на этих территориях.

В рамках встречи также наградили руководителей районов, которые активно взаимодействуют с Государственной пограничной службой, оказывают содействие ее подразделениям и помогают в решении служебных и социально-бытовых вопросов.

За вклад в укрепление пограничной безопасности, взаимодействие с подразделениями ГПС и шефскую помощь ряд акимов получили медали и грамоты от имени председателя Государственной пограничной службы.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/461626
Теги:
Ош, Кыргызстан, Погранслужба
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  