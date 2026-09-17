Кыргызстан расширяет сотрудничество с финансовыми группами Кореи

Кыргызстан и южнокорейские Hana Financial Group и iM Financial Group подписали меморандум о сотрудничестве в сфере цифровизации финансового сектора. Документ предусматривает развитие взаимодействия, обмен опытом и изучение возможностей реализации совместных инициатив в области цифровых финансовых технологий.

Меморандум подписан в рамках рабочего визита главы Национального агентства по инвестициям при президенте Кыргызстана Равшанбека Сабирова в Республику Корея.

По данным ведомства, в Сеуле Сабиров встретился с генеральным директором Hana Financial Group Хам Ён-джу и генеральным директором iM Financial Group Хван Бён У.

Стороны обсудили развитие инвестиционного сотрудничества, привлечение инвестиций в экономику Кыргызстана, цифровизацию финансового сектора, возможности внедрения современных финансовых технологий и реализации совместных проектов.

"Кыргызстан заинтересован в расширении сотрудничества с ведущими финансовыми институтами Республики Корея. Мы открыты для внедрения современных цифровых решений, привлечения инвестиций и реализации совместных проектов, которые будут способствовать развитию финансового сектора и экономики страны", - отметил Равшанбек Сабиров.

По итогам встречи стороны выразили готовность продолжить совместную работу по развитию цифровой финансовой инфраструктуры, привлечению инвестиций и расширению взаимовыгодного сотрудничества.