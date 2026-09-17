Погода
$ 87.43 - 87.80
€ 100.95 - 101.95

Кыргызстан намерен развивать переработку критических минералов

353  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Кыргызстан предложил инвесторам и компаниям Республики Корея сотрудничество в сфере критических минералов, от геологоразведки и добычи до обогащения и переработки сырья.

Стратегию развития критических минералов Кыргызстана представил министр природных ресурсов, экологии и технического надзора Акыл Токтобаев на Первом бизнес-саммите "Корея – Центральная Азия" в Сеуле.

В ходе выступления министр отметил значительный ресурсный потенциал Кыргызстана и необходимость дальнейшей диверсификации горнодобывающей отрасли.

Особое внимание он уделил развитию сектора критических минералов, привлечению инвестиций и реализации проектов с международными партнерами.

Представленная стратегия предусматривает повышение прозрачности отрасли, создание стабильных условий для инвесторов, развитие инфраструктуры и технологий, расширение международного финансирования и партнерства.

Кроме того, предусмотрены соблюдение принципов ESG и поддержка местных сообществ.

Акыл Токтобаев пригласил инвесторов, технологические компании и финансовые институты к сотрудничеству и реализации совместных проектов в сфере критических минералов.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/461630
Теги:
Южная Корея, саммит, Кыргызстан, Минприродресурсов
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  