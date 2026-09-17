Кыргызстан намерен развивать переработку критических минералов

Кыргызстан предложил инвесторам и компаниям Республики Корея сотрудничество в сфере критических минералов, от геологоразведки и добычи до обогащения и переработки сырья.

Стратегию развития критических минералов Кыргызстана представил министр природных ресурсов, экологии и технического надзора Акыл Токтобаев на Первом бизнес-саммите "Корея – Центральная Азия" в Сеуле.

В ходе выступления министр отметил значительный ресурсный потенциал Кыргызстана и необходимость дальнейшей диверсификации горнодобывающей отрасли.

Особое внимание он уделил развитию сектора критических минералов, привлечению инвестиций и реализации проектов с международными партнерами.

Представленная стратегия предусматривает повышение прозрачности отрасли, создание стабильных условий для инвесторов, развитие инфраструктуры и технологий, расширение международного финансирования и партнерства.

Кроме того, предусмотрены соблюдение принципов ESG и поддержка местных сообществ.

Акыл Токтобаев пригласил инвесторов, технологические компании и финансовые институты к сотрудничеству и реализации совместных проектов в сфере критических минералов.