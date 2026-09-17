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"Росатом" обезвредит токсичные отходы на заводе "Кристалл" в Таш-Кумыре

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- Карыпбай кызы Толгонай
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"Росатом" совместно с Министерством чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики применит российские инженерные и экологические технологии для приведения в безопасное состояние территории бывшего завода "Кристалл". В городе Таш-Кумыре Кыргызской Республики состоялась информационная встреча с жителями и представителями общественного и экспертного сообществ, посвященная предстоящим работам на территории завода "Кристалл". Специалисты госкорпорации "Росатом" представили этапы работ, технологические решения и систему экологического контроля.

На территории завода около 15 лет сохраняются до 155 тонн токсичных химических веществ. Они находятся в технологических емкостях, оставшихся после остановки производственных линий, и представляют потенциальную опасность для территории. В настоящий момент осуществляется подготовка площадки. Далее специалисты в рамках противоаварийных мероприятий стабилизируют давление в технологических емкостях, проведут их контролируемое вскрытие и нейтрализацию отходящих газов. После этого опасные химические вещества извлекут из резервуаров и обезвредят методом щелочного гидролиза. На всех этапах реализации проекта силами госкорпорации "Росатом", Министерства чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики и Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики будет осуществляться мониторинг состояния окружающей среды.

"Главный результат, к которому мы должны прийти – это устранение экологических рисков, сохранявшихся на этой территории многие годы. Для работы с такими объектами недостаточно одного технологического решения. Необходима система, которая объединяет инженерные компетенции, экологический контроль и ответственность на каждом этапе. Для нас также принципиально важно открыто рассказать жителям Таш-Кумыра о предстоящих работах и мерах безопасности", - отметил представитель госкорпорации "Росатом", директор по реализации экологических проектов ФГУП "Федеральный экологический оператор" Станислав Жабриков.

"Для жителей Таш-Кумыра важно понимать не только конечную цель проекта, но и то, как будет обеспечиваться безопасность непосредственно во время проведения работ. Именно поэтому контроль должен сопровождать каждый этап. Открытый диалог с населением также является важной частью этой работы. Люди должны получать достоверную информацию и иметь возможность задавать специалистам вопросы, которые их волнуют", - отметил заместитель директора Департамента по обращению с хвостохранилищами при Министерстве чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики Кылычбек Апиев.

Проект на территории бывшего завода "Кристалл" развивает сотрудничество России и Кыргызстана в сфере экологии. Объединение технологического опыта, инженерных компетенций и системы экологического контроля позволит последовательно устранить накопленные риски на территории бывшего завода "Кристалл" и повысить экологическую безопасность территории.

Для справки: Производственная площадка завода "Кристалл", задуманного как один из ключевых объектов советской электронной промышленности и построенного в 1989 году для производства поликристаллического кремния, относится к объектам повышенной экологической опасности из-за накопленных на его территории химических веществ. С 2010 года предприятие признано банкротом.

В октябре 2024 года ФГУП "ФЭО" провело технический аудит территории, который выявил степень износа резервуаров емкостного парка и дал оценку имеющихся дефектов и воздействия объекта на окружающую среду. По оценке специалистов, технологические емкости из-за длительного простоя находятся в состоянии износа и естественного старения. Это создает риски их разрушения и разгерметизации.

Ранее представители органов власти, научного и экспертного сообществ Кыргызской Республики познакомились с российским опытом восстановления промышленно загрязненных территорий на крупных объектах накопленного экологического вреда в Иркутской области.

В частности, кыргызской стороне были представлены подходы "Росатома" к работам на территориях бывшего "Усольехимпрома" и Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. Благодаря действиям "Росатома" на территориях расположения объектов снят режим чрезвычайной ситуации и минимизируются риски загрязнения окружающей среды. Накопленные компетенции и применяемые на этих площадках технологические решения были учтены при разработке проекта для Таш-Кумыра.

Проект по ликвидации накопленного экологического вреда на территории завода "Кристалл" продолжает многолетнее экологическое сотрудничество России и Кыргызстана. Весной 2026 года страны подвели итоги девятилетней программы рекультивации объектов бывшего уранового производства.

Ликвидация накопленного вреда - это не просто устранение экологической угрозы, но и важный шаг к устойчивому развитию городов. Территории, освобождённые от опасного промышленного наследия, получают шанс стать драйверами роста местной экономики.

Экологический блок "Росатома" играет важную роль в обеспечении экологической безопасности атомной отрасли, экологического благополучия населения и устойчивого развития страны. Деятельность предприятий блока включает обращение с промышленными отходами, мониторинг состояния окружающей среды, реабилитацию загрязненных территорий и восстановление экосистем. В рамках национального проекта "Экологическое благополучие" блок также формирует национальную систему управления промышленными отходами I–II классов опасности.


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URL: https://www.vb.kg/461631
Теги:
Россия, Таш-Кумыр, Кыргызстан
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