Где в Бишкеке купить говядину по 680 сомов за килограмм

В Бишкеке продолжается продажа говядины по социальной цене - 680 сомов за килограмм, сообщили в пресс-службе Минсельхоза КР.

Торговые точки, организованные ОАО "Кыргыз Агрохолдинг", работают в формате фудтраков на крупных автостоянках и возле торговых центров столицы. По состоянию на 17 сентября жителям и гостям столицы предлагается говядина на кости по сниженной стоимости.

Приобрести мясо по социальной цене можно по следующим адресам: