Где в Бишкеке купить говядину по 680 сомов за килограмм

В Бишкеке продолжается продажа говядины по социальной цене - 680 сомов за килограмм, сообщили в пресс-службе Минсельхоза КР.
Торговые точки, организованные ОАО "Кыргыз Агрохолдинг", работают в формате фудтраков на крупных автостоянках и возле торговых центров столицы. По состоянию на 17 сентября жителям и гостям столицы предлагается говядина на кости по сниженной стоимости.
Приобрести мясо по социальной цене можно по следующим адресам:
- жилмассив Аламедин-1, 7/1, ул. Сагынбая Манасчы (автостоянка с восточной стороны);
- микрорайон Кок-Жар, 3/1 (прилегающая автостоянка);
- пересечение улиц 7 Апреля и Ахунбаева (автостоянка гипермаркета "Глобус");
- пересечение улиц Киевской и Кулиева (автостоянка с западной стороны рынка "Берекет Универсал");
- микрорайон Тунгуч (автостоянка гипермаркета "Глобус");
- рынок "Орто-Сай" (автостоянка "Оберон");
- пересечение улиц Гагарина и Космической (автостоянка гипермаркета "Глобус");
- ул. Ленина, 135;
- микрорайон Нижний Джал, ул. Тыналиева (автостоянка гипермаркета "Глобус");
- пересечение улиц Московской и Шопокова.