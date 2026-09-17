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Где в Бишкеке купить говядину по 680 сомов за килограмм

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- Карыпбай кызы Толгонай
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В Бишкеке продолжается продажа говядины по социальной цене - 680 сомов за килограмм, сообщили в пресс-службе Минсельхоза КР.

Торговые точки, организованные ОАО "Кыргыз Агрохолдинг", работают в формате фудтраков на крупных автостоянках и возле торговых центров столицы. По состоянию на 17 сентября жителям и гостям столицы предлагается говядина на кости по сниженной стоимости.

Приобрести мясо по социальной цене можно по следующим адресам:

  1. жилмассив Аламедин-1, 7/1, ул. Сагынбая Манасчы (автостоянка с восточной стороны);
  2. микрорайон Кок-Жар, 3/1 (прилегающая автостоянка);
  3. пересечение улиц 7 Апреля и Ахунбаева (автостоянка гипермаркета "Глобус");
  4. пересечение улиц Киевской и Кулиева (автостоянка с западной стороны рынка "Берекет Универсал");
  5. микрорайон Тунгуч (автостоянка гипермаркета "Глобус");
  6. рынок "Орто-Сай" (автостоянка "Оберон");
  7. пересечение улиц Гагарина и Космической (автостоянка гипермаркета "Глобус");
  8. ул. Ленина, 135;
  9. микрорайон Нижний Джал, ул. Тыналиева (автостоянка гипермаркета "Глобус");
  10. пересечение улиц Московской и Шопокова.


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URL: https://www.vb.kg/461633
Теги:
торговля, мясо, Бишкек, Кыргызстан
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