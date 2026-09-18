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США готовят санкции против Китая и Индии за покупку российской нефти

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Палата представителей США одобрила масштабный пакет санкций против энергетического и оборонного секторов России, а также ближайшего окружения Владимира Путина и теневого танкерного флота. Законопроект отправлен на подпись президенту Дональду Трампу, который уже выразил готовность его утвердить.

Документ получил поддержку 262 конгрессменов при 159 голосах против. Месяцем ранее Сенат утвердил инициативу большинством в 86 голосов против 11. Новый закон расширяет ограничения на структуры, поддерживающие военный сектор РФ, и продлевает санкционные механизмы, связанные с Ираном.

Ключевым элементом пакета стало право главы Белого дома вводить вторичные пошлины размером до 100% в отношении государств, продолжающих масштабные закупки российских углеводородов. Эта мера нацелена прежде всего на крупнейших импортеров нефти - Индию и Китай.

Тарифный пункт спровоцировал дискуссии в Капитолии. Представители Демократической партии выразили опасения из-за чрезмерного расширения полномочий президента в сфере торговой политики, предпочтя обязательные санкции дискреционным пошлинам. Тем не менее большинство демократов поддержали итоговый текст.

В свою очередь Нью-Дели дал понять, что не планирует менять курс. В правительстве Индии заявили о намерении сохранить закупки сырья из РФ, сославшись на необходимость диверсификации поставок и текущую рыночную конъюнктуру.


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URL: https://www.vb.kg/461636
Теги:
ГСМ, Китай, Россия, США
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