В Кыргызстане хотят создать реестр критической инфраструктуры

На Иссык-Куле проходит выездное заседание межведомственной рабочей группы, которая занимается разработкой проекта закона Кыргызстана "О критической инфраструктуре". Об этом сообщили в ГКНБ.

Заседание организовано по инициативе Антитеррористического центра ГКНБ. Участники проводят постатейную проработку законопроекта и согласовывают позиции государственных органов, органов местного самоуправления и операторов стратегических объектов.

В частности, обсуждаются критерии отнесения объектов к критической инфраструктуре, порядок их категорирования и ведения соответствующего реестра. Также рассматриваются обязанности операторов, механизмы мониторинга и реагирования на инциденты, а также переходные положения будущего закона.

В работе группы принимают участие представители Администрации президента, Секретариата Совета безопасности, министерств и ведомств, органов местного самоуправления, операторов стратегических объектов и международные эксперты.

Мероприятие проходит при поддержке Контртеррористического управления ООН и Инструмента ЕС–ООН по борьбе с глобальными угрозами терроризма. Последний финансируется Европейским союзом и реализуется Контртеррористическим управлением ООН.

Работа над законопроектом продолжается с учетом предложений, поступающих в ходе заседания.

Отметим, вопросы защиты критической инфраструктуры обсуждались межведомственной рабочей группой и ранее. В апреле 2026 года Антитеррористический центр ГКНБ совместно с Контртеррористическим управлением ООН проводил заседание по разработке нормативных правовых актов в сфере стратегических и иных объектов.