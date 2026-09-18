ГНС начала тестировать новую систему электронных счетов-фактур

В Кыргызстане на шесть месяцев запустили пилотное применение нового модуля "Электронный счет-фактура 2.0" (ЭСФ 2.0). Об этом сообщили в Государственной налоговой службе.

По данным ведомства, пилот действует с 1 сентября 2026 года в соответствии с распоряжением Кабинета министров от 16 сентября 2026 года № 705-т.

ЭСФ 2.0 предусматривает автоматизацию операций с товарами, создание виртуального склада и цифровой учет движения отдельных категорий продукции.

В рамках пилотного проекта использование соответствующих механизмов ЭСФ 2.0 обязательно для налогоплательщиков, которые проводят операции с нефтью и нефтепродуктами, углем, алкогольной и табачной продукцией.

При этом действующая информационная система "Электронный счет-фактура" продолжит работать в штатном режиме. Как пояснили в ГНС, документы, оформленные через ЭСФ 2.0 во время пилотного проекта, не являются основанием для возникновения, изменения или прекращения налоговых обязательств.

Таким образом, новый модуль пока работает в тестовом режиме и не заменяет действующую систему электронных счетов-фактур.

Налогоплательщики, работающие с товарами, которые не входят в обязательный перечень, также могут присоединиться к пилотному проекту добровольно.

Для этого необходимо войти в личный кабинет налогоплательщика, открыть модуль "Электронный счет-фактура 2.0" и нажать кнопку "Завести виртуальный склад". После этого пользователь становится участником пилотного проекта и получает доступ к функционалу новой системы.

В течение пилотного периода предприниматели смогут тестировать ЭСФ 2.0 и направлять в ГНС замечания и предложения по совершенствованию системы.