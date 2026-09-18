Погода
$ 87.44 - 87.80
€ 100.95 - 101.95

В Ороке водителей оштрафовали на 22,5 тысячи сомов за вредные выбросы

300  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В селе Орок во время рейда по контролю выбросов автотранспорта составили три протокола. Общая сумма штрафов составила 22,5 тысячи сомов. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды.

Проверку провели сотрудники регионального управления по Бишкеку и Аламудунскому району Службы экологического и технического надзора совместно с сотрудниками Службы по обеспечению безопасности дорожного движения.

Специалисты проверяли объем вредных веществ, выбрасываемых автомобилями в атмосферный воздух, и соблюдение установленных экологических требований.

По итогам рейда в отношении граждан, допустивших нарушения, составили три протокола и наложили штрафы на общую сумму 22,5 тысячи сомов.

В Службе экологического и технического надзора отметили, что подобные проверки автотранспорта проводятся на постоянной основе.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/461642
Теги:
Чуйская область, штраф, экология, автомобили
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  