В Ороке водителей оштрафовали на 22,5 тысячи сомов за вредные выбросы

В селе Орок во время рейда по контролю выбросов автотранспорта составили три протокола. Общая сумма штрафов составила 22,5 тысячи сомов. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды.

Проверку провели сотрудники регионального управления по Бишкеку и Аламудунскому району Службы экологического и технического надзора совместно с сотрудниками Службы по обеспечению безопасности дорожного движения.

Специалисты проверяли объем вредных веществ, выбрасываемых автомобилями в атмосферный воздух, и соблюдение установленных экологических требований.

По итогам рейда в отношении граждан, допустивших нарушения, составили три протокола и наложили штрафы на общую сумму 22,5 тысячи сомов.

В Службе экологического и технического надзора отметили, что подобные проверки автотранспорта проводятся на постоянной основе.